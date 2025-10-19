香港車手護照夾錢 遭法官告發

香港籍羅姓男子加入詐騙集團來台當車手落網，台中地方法院徐姓法官開庭前訊問人別，一翻開羅的護照，赫然發現夾了四千一百元現金，法官通報政風室、告發羅貪汙行賄罪嫌。羅喊冤「剛好放一起、沒別的意思」，檢方查無他有行賄犯意，處分不起訴。

法官審理案件採自由心證，早年曾見的司法黃牛、行賄求改判或輕判幾乎銷聲匿跡，中院法官翻開羅的護照發現夾藏現金，儘管無行賄意圖，但此舉敏感、易引發聯想。法官當下警覺通報政風、予以告發，法界認為是「明智且自保的選擇」。

中院告發指出，羅姓男子六月廿二日在西區某飯店被臨檢，身上有偽造用以詐騙的不實文書遭逮，隔天移送台中地檢署，經檢察官向法院聲請羈押。羅到中院候審室時，法警依規定檢查他的身體、隨身物，清點羅攜帶四千一百元紙鈔，連同護照交由他隨身攜帶。

當晚徐姓法官開羈押庭，檢視羅的護照，翻開看到護照套夾層有紙鈔，當下未清點就問「為何護照內有現金？」羅說「一開始就放裡面，沒其他意思。」徐隔天通報政風室，中院以羅有基於對法官關於不違背職務行求賄賂之意，告發他貪汙行賄罪。

檢方訊問時，羅堅決否認行賄，解釋「沒有要行賄法官，不知道審問時還要再看護照」、「整個逮捕、羈押過程，都沒試圖明示或暗示要行賄司法人員」。

徐姓法官證稱，發現護照有現金就詢問，認為羅不應將金錢以夾藏方式交給法官，但羅的主觀想法他無從得知。

檢方調查，羅經法警檢身後才將護照、現金放一起，羅在台無犯罪紀錄、未請律師，對我國刑事訴訟程序不熟悉，難認他有行賄法官的犯意。檢察官認為該筆現金不過四千一百元，難想像區區金額就可以行賄一國法官，偵結後不起訴。