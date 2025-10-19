聽新聞
外籍車手增 來台領贓款兼旅遊

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

外籍人士來台擔任詐騙集團車手有增加趨勢，常見馬來西亞、香港人入境，領完贓款便快速離境、躲避追查，但也有搭配行程「一邊旅遊、一邊取贓款」的離譜行徑，還曾有港籍車手落網後，抱怨已安排的花東景點來不及去。

台中市警察局統計，二○二四年查獲八十九名外籍車手，包括馬來西亞四十六人、越南卅三人、香港十人；二○二五年一月至九月間已查獲一二一人，依國籍區分，越南四十六人、香港卅七人、馬來西亞卅六人及印尼兩人。

警方發現，外籍車手去年起明顯增加，以假觀光來台、失聯移工最為常見，假觀光車手會在短時間多次前往超商，高頻率提款後離境，失聯移工在台無特定居所，行蹤不易掌握。

有打詐專組檢察官發現，為防堵詐騙，各銀行加強管控轉帳機制、降低額度，詐團線上取款門路受阻，就更需大量面交的車手，進而吸引越來越多外籍人士、移工，但現身取款落網風險、耗損率高，這些車手就如免洗筷般，落網後「用完即扔」。

檢察官分析，近年外籍車手以香港、馬來西亞為大宗，因來台免簽證，入境容易，由詐團上游幫忙預定旅館、交通工具，收到贓款都會採俗稱「死轉手」模式，放到指定公園垃圾桶、置物櫃等，再由另組人前往提取，集團間不認識也不會見面。

外籍車手取款成功隨即離境，讓檢警抓人、溯源困境，目前各地旅館多會和轄區警方配合，察覺有異常外籍旅客會主動通報，加上外籍車手在台無住處，幾乎是「落網必定遭羈押」，定罪後再驅逐出境。

有法官說，開一名香港籍車手的羈押庭時，男子坦承加入詐團，但除了收贓款外「更期待來台觀光」，預計從台北、台南一路到花東環島，未料行程剛開始就落網，更當庭抱怨東部行程來不及走完，令人傻眼。

