詐團外籍車手大增！來台邊玩邊領贓款 被抓竟抱怨「還沒去花東」

外籍人士來台擔任詐騙集團車手有增加趨勢，常見馬來西亞、香港等國籍，以觀光名義入境，部分領完款項快速離境躲避追查，但也有搭配行程「一邊旅遊、一邊取贓款」的離譜行徑，更曾有港籍車手落網抱怨已安排的花東景點來不及去。

台中市警察局統計，2024年查獲外籍車手89人，包括馬來西亞46人、越南33人、香港10人；2025年1月至9月間，已查獲外籍車手121人，包括越南46人、香港37人、馬來西亞36名及印尼2人。

警方指出，外籍車手去年起明顯增加，以假觀光、失聯移工最為常見，假觀光車手會短時間多次前往超商高頻率提款後離境，失聯移工在台無特定居所，掌握行蹤不易。

有打詐專組檢察官發現，為防堵詐騙各銀行加強管控轉帳機制、降低額度，詐團線上取款門路受阻，就更需大量面交的車手，進而吸引越來越多外籍人士、移工，但現身取款落網風險、折損率高，這些車手就如免洗筷般，落網後用完即扔。

檢察官分析，近年外籍車手以香港、馬來西亞為大宗，因來台免簽證多以觀光名義入境，由詐團上游幫預定旅館、交通工具，收到贓款都會採俗稱「死轉手」模式，放到指定公園垃圾桶、置物櫃等，再由另組人前往提取，集團間不認識也不會見面。

外籍車手取款成功隨即離境，讓檢警抓人、溯源困境，目前各地旅館多會和轄區警方配合，若察覺有異常外籍旅客會主動通報，加上外籍車手在台無住處，幾乎是「落網必定遭羈押」定罪後再驅逐出境。

也有法官坦言，曾審理1名香港籍車手羈押庭時，該名男子坦承加入詐團，但除了收贓款更期待來台觀光，預計從台北、台南一路到花東環島，未料行程剛開始就落網，更當庭抱怨東部行程來不及去，令法官相當傻眼。