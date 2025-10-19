帳戶被盜 小心成人頭戶惹官司

高雄警方發現假冒「iPASS一卡通」的釣魚簡訊與郵件詐騙頻傳，除了帳戶遭盜用、資金被轉走，警方說，恐還觸犯「幫助詐欺罪」、「幫助洗錢罪」而涉及刑責。

據了解，由於一卡通iPASS MONEY將在年底和LINE Pay分家，因此不少用戶近期才收到更新資料的電子郵件。警方說，詐團若利用iPASS用戶所綁定的儲值銀行帳戶，去接收其他詐騙案的贓款，再馬上操作App將贓款轉出，iPASS用戶的帳戶就可能為詐團的人頭帳戶，而且其他縣市已有用戶因此被認為是詐團成員，惹上官司。

張姓女子上周剛換手機後，就收過iPASS一卡通的郵件，要她更新「iPASS一卡通」App，出現要她重輸入個人資料、密碼，後來接到驗證碼以後，輸入後卻沒再出現下個畫面，她警覺是否受騙，不敢再用一卡通，還趕緊刪除原綁定的銀行帳戶，才沒被轉走。

曾任主任檢察官的律師羅瑞昌說，這些被詐的帳戶可能就成了詐騙集團拿去騙錢的人頭帳戶，帳戶主人就成了幫助騙錢、洗錢的「幫助詐欺罪」和「幫助洗錢罪」。律師侯信逸也分析，犯幫助詐欺罪，最高可處5年以下有期徒刑。犯幫助洗錢罪，最高可處7年有期徒刑，並科新台幣500萬元以下罰金。