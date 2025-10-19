冒名一卡通詐騙 半個月撈百萬

一卡通iPASS MONEY App最近警告用戶「假冒事件頻傳」。記者林保光／攝影 高雄市警方近日接獲多起民眾報案，發現詐騙集團假冒「iPASS一卡通電子票證公司」名義，發送釣魚簡訊或電子郵件，讓民眾誤點假冒網站並輸入個資，導致綁定的信用卡遭盜刷、帳戶資金被盜，近半個月來被騙金額迅速破百萬元，成為近期猖獗的新興詐騙手法。

一卡通用戶以高雄為大宗，高雄市刑警為此成立專案小組查辦。據警方統計，近半個多月高雄市受理釣魚簡訊案件共32件，其中假冒「iPASS一卡通」的案件即高達18件，占比逾5成，累計財損金額已超過100萬元。

高雄市刑警大隊經濟組表示，「釣魚簡訊」是指利用台電、自來水公司或監理等公家機關或知名事業單位名義發送連結，讓受騙人信以為真，點擊簡訊提供的網址，輸入個資、信用卡或帳戶資料，任詐團盜刷信用卡，但近2個月卻出現假冒iPASS一卡通的詐騙案。

高雄市刑大統計，10月以來，警方受理18件冒名「iPASS一卡通」的詐騙案，受騙人都是接到簡訊或電郵而誤入陷阱，詐騙簡訊以「帳戶異常」、「退款通知」或「系統升級」等名義，並附上偽造網站連結，誘導民眾輸入資料。

10月15日林姓女子接獲簡訊，顯示「iPASS一卡通系統資安優化暨帳戶資料再次確認通知」，她才誤信內容，並依指示輸入手機號碼與OTP驗證碼，結果帳戶遭不明人士轉帳儲值，隨後再以小額付款方式在境外支出，數分鐘損失4萬多元。

「假iPASS一卡通，愈來愈多人受騙。」刑大經濟組長張益鈞提出「打詐儀表板」記錄報案內容，表示10月14日另名男子收到冒充「iPASS MONEY」的電子郵件，信件稱「需重新驗證帳號以免停用」，並附上看似官方連結，這名男子輸入帳號等個資不久，綁定的銀行帳戶被提走近10萬元，等收到付款通知，才知受騙。

警方說，民眾一輸入密碼和OTP驗證碼，詐團就迅速透過銀行系統轉帳、儲值，並在境外支付，金流迅速消失，難以追回，受騙人綁定銀行帳戶變詐團的「提款機」，提醒民眾輸入資料前，務必確認網址是否為官方「i-pass.com.tw」網域，避免在非官方網站輸入資料。

由於這類詐騙案暴增，一卡通公司也緊急在App發出防詐騙公告，提醒民眾如接獲可疑訊息，應即聯絡客服或打165反詐專線查證。