超商包裹詐騙猖獗 刑事局提供3種因應方法

刑事警察局表示，網購詐騙頻繁，以超商包裹詐騙手法最猖獗，主要手法為社群平台一頁式、幽靈包裹，提供3種因應方法，包含未訂貨勿取件、付款前確認明細等資訊、提高警覺。

刑事局今天以新聞資料指出，網路購物詐騙案層出不窮，165打詐儀錶板統計，9月份網購詐騙報案數達3625件，歹徒利用網購詐騙已成現行主要詐騙類型。

警方在10月初接獲謝姓男子報案，稱收到簡訊通知網購商品送至超商。因工作繁忙，謝男不確定是否有網購，因此誤認為是家人代訂商品。

謝姓男子後續到超商取貨時付款新台幣1000餘元，返家後開包裹查看，發現內為防曬霜，經詢問親友得知未買或寄送，才知遇到包裹詐騙，報警處理。

刑事局分析，包裹詐騙分2類型，包含社群平台一頁式詐騙廣告、幽靈包裹詐騙。

警方說，所謂一頁式詐騙廣告，歹徒在社群平台刊登假冒商品頁面廣告，以超低價、限時特惠、貨到付款當話術。民眾後續付款取貨，才發現收到劣質品或與廣告不符商品，才知遇詐騙。

警方表示，至於幽靈包裹詐騙，歹徒會主動寄包裹至超商，發簡訊通知民眾取貨付款，常會讓民眾一開始誤認是親友代購而前往領貨，事後才發現未訂購釀財損。

刑事局指出，包裹詐騙多是身分不明的賣家以境外電商或社群平台接單，再委託貨運報關及物流配送，民眾取貨付款後，才發現受騙。提供3種防範包裹詐騙方法，包含未訂貨勿取貨、提高警覺、付款前確認細節。

警方說，民眾對於來源不明或非自己訂購包裹，應直接拒收。應選擇良好商譽拍賣平台或購物網，若賣家僅提供電子信箱、Line ID、海外聯絡方式，極可能為詐騙。

警方指出，付款前應確認訂單明細、金額、寄件人資訊正確後，再取貨付款。超商退款需保留完整包裝、繳費憑證、包裹單據；取貨後，先保留完整商品外箱及寄件資料，才能提供超商、貨運業或集運商處理。

刑事局表示，遇包裹詐騙，4家超商都有客服專線或申訴平台，提供申請退款退貨管道，也可撥165反詐騙專線諮詢。