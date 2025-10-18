快訊

南韓人氣女團BLACKPINK將於18、19日於高雄開唱。圖／路透社
南韓人氣女團BLACKPINK將於18、19日於高雄開唱。圖／路透社

20517
有民眾，與賣家相約面交付款，但於演唱會開始前聯繫賣家取票未果，驚覺遭詐，昨日趕緊至大園警分局報案。示意圖：截自freepik

知名女團BLACKPINK將今(18)、明兩日將於高雄開唱，吸引大批粉絲搶票一睹偶像風采。桃園市就有民眾於臉書社群找到賣家販售演唱會門票，與其相約面交付款，但於演唱會開始前聯繫賣家取票未果，驚覺遭詐，昨日趕緊至大園警分局報案，警方也在當天就成功逮捕主嫌到案，並移送地檢署擴大偵辦。

大園分局說明，昨(17)日獲報後立即組成專案小組，為避免更多人受害，隨即於當日晚間查緝主嫌到案，警詢後移送地檢署擴大偵辦並建請羈押。大園分局另成立專案窗口03-386-2324蕭偵查佐，與遭詐民眾保持聯繫，協助完成報案程序，全力維護民眾權益。

大園分局強調，警方面對詐欺案件誓將全力打擊，絕不手軟，並提醒民眾可至內政部警政署165全民防騙網，查詢每日詐欺犯罪數據、相關案例、防詐小撇步等資訊，瞭解近期整體詐欺犯罪發生趨勢、高發手法種類與重大分析，提升防詐意識免於受騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：BLACKPINK來台開唱掀熱潮 桃園粉絲買票遭詐警火速逮到人

BLACKPINK高雄開唱！粉絲買票遭詐「找不到人領票」 警火速逮人

知名女團BLACKPINK將今(18)、明兩日將於高雄開唱，吸引大批粉絲搶票一睹偶像風采。桃園市就有民眾於臉書社群找到賣家販售演唱會門票...

