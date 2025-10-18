小心釣魚簡訊！假一卡通簡訊激增 秒轉詐騙帳戶金額激增

高雄市警方近日接獲多起報案，發現詐騙集團假冒「iPASS一卡通電子票證公司」名義，發送釣魚簡訊行騙，誘導民眾點擊假冒網站並輸入個資或信用卡資料，導致民眾帳戶遭盜刷、資金被轉走。

據警方統計，近半個多月高雄市受理釣魚簡訊案件共32件，其中假冒「iPASS一卡通」的案件即高達18件，占比逾五成，累計財損金額超過100萬元，成為近期猖獗的新興詐騙手法之一。

警方指出，詐騙集團常以「帳戶異常」、「退款通知」或「系統升級」等名義混淆視聽，並附上偽造網站連結，誘使民眾誤點輸入資料。1名林姓女子日前便接獲「iPASS一卡通系統資安優化暨帳戶資料再次確認通知」簡訊，信件中附有連結網址，要求她更新帳戶。林女依指示輸入手機號碼與OTP驗證碼後，帳戶即遭不明人士轉帳儲值，隨後再以小額付款方式在境外支出，短短數分鐘內帳上資金全數遭盜用。

警方研判，詐騙集團藉要求輸入驗證碼的手法，取得被害人iPASS MONEY帳戶權限，進而盜轉金額。一卡通公司也發出公告澄清，近期並未進行任何「帳戶更新」或「資料驗證」活動，如接獲可疑訊息，可立即透過客服或官方管道查證。