駐星代表處遭冒名 提醒民眾防詐一聽二掛三查證

中央社／ 新加坡17日專電

新加坡代表處近日接獲台灣人通報，不法分子假冒名義謊稱電信或銀行帳戶有異要求配合。代表處提醒民眾切勿受騙，政府單位不會要求轉帳或提供網銀資料。

駐新加坡代表處今天表示，近日收到多起旅居新加坡的台灣民眾來電反映，指有人冒稱該處職員致電，聲稱其電信門號遭詐騙集團冒用，或指稱其在新加坡簽證或居留身分有問題，並要求配合調查。

對此，代表處指出，上述電話均為詐騙電話，請民眾在新加坡期間提高警覺，切勿受騙上當。

不法分子可能假冒代表處人員，或冒用其他官方機構名義，進行電話或WhatsApp聯絡。代表處表示，詐騙電話中常含以下特徵，包含聲稱某電信門號、身分資訊、簽證或銀行帳戶有問題、要求對方提供個人資料、銀行帳密、OTP密碼驗證或安裝程式、轉帳至「安全帳戶」等。

代表處指出，新加坡官方公告已明確指出，政府部門不會透過電話要求進行金流操作或提供網銀資料等。根據新加坡警方近期通報，詐騙者也會冒稱電信公司或金融監管機構進行身分驗證或戶口調查，誘導轉帳至所謂「安全帳戶」或匯出。

代表處提醒，防詐有三步驟，即「一聽、二掛、三查證」。一聽，即仔細傾聽對方話語，注意是否出現「簽證有問題」、「帳戶被盜用」、「要配合調查」等可疑字眼。若要求提供銀行資料、OTP、下載或安裝軟體等，應高度警覺。

「二掛」指遇有可疑要求時，立即掛斷通話，不要被威脅、恐嚇或情緒所左右。「三查證」則為掛斷後，可撥打1799反詐騙專線向官方查證，也可就所屬機構，如電信公司、移民局、警察等公布的官方電話或管道進行核實。

代表處提醒，政府或駐外代表機構不會藉由電話主動索取個資、OTP、網銀密碼，或要求配合金流調查。如對簽證、移民、居留或其他行政事務有疑問，應直接洽詢新加坡移民局或向代表處查證，而非依賴來電指示。

新加坡 詐騙集團 帳戶

