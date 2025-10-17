新北警破詐團 逮捕女車手與水房、贓款逾500萬元

新北市刑警大隊今天表示，追查假投資詐欺案，日前埋伏逮捕33歲吳姓女車手，循線在淡水區查緝水房核心成員蔡姓男子，現場起出贓款新台幣500萬餘元，依加重詐欺等罪嫌送辦。

新北市刑大發布新聞表示，本案緣起於被害人林姓男子於今年3月間在臉書Facebook看到股票投資廣告，誤信「明牌、內線消息」等話術點入群組，陸續遭詐新台幣900多萬元。

警方發現林男未報案，啟動主動關懷機制，查知他將再加碼投資150萬元，於是部署埋伏逮捕前來取款的吳姓女子，當場查扣女車手的假證件、手機及收據。

警方調查，吳姓女子於6月間，在交友軟體認識自稱職業軍人的男子，對方每天噓寒問暖、談情說愛後，誘騙她以高抽成名義擔任投資公司外務，每天有高額收入。

吳女深陷情網並未察覺是陷阱，直至擔任詐團車手，被警方逮捕才知遭對方利用。警方追查吳女交付贓款流向，鎖定與吳女「交往」的蔡姓男子藏匿在淡水區據點，循線破獲假投資詐欺水房成員，查扣贓款逾500萬元，成功攔阻被害人再遭詐。

警方說，現場起出贓款外，也查扣手機及監視器主機，全案依加重詐欺、詐欺犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方說，民眾投資與交友應經合法管道，「內線、明牌、零風險」等話術都是警訊。蔡男透過層層轉交贓款製造斷點後，以購買虛擬貨幣方式進行洗錢，掩飾贓款來源與去向，將持續追查資金流向，爭取追回被害人損失。