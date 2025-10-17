快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

新北警破詐團 逮捕女車手與水房、贓款逾500萬元

中央社／ 新北17日電

新北市刑警大隊今天表示，追查假投資詐欺案，日前埋伏逮捕33歲吳姓女車手，循線在淡水區查緝水房核心成員蔡姓男子，現場起出贓款新台幣500萬餘元，依加重詐欺等罪嫌送辦。

新北市刑大發布新聞表示，本案緣起於被害人林姓男子於今年3月間在臉書Facebook看到股票投資廣告，誤信「明牌、內線消息」等話術點入群組，陸續遭詐新台幣900多萬元。

警方發現林男未報案，啟動主動關懷機制，查知他將再加碼投資150萬元，於是部署埋伏逮捕前來取款的吳姓女子，當場查扣女車手的假證件、手機及收據。

警方調查，吳姓女子於6月間，在交友軟體認識自稱職業軍人的男子，對方每天噓寒問暖、談情說愛後，誘騙她以高抽成名義擔任投資公司外務，每天有高額收入。

吳女深陷情網並未察覺是陷阱，直至擔任詐團車手，被警方逮捕才知遭對方利用。警方追查吳女交付贓款流向，鎖定與吳女「交往」的蔡姓男子藏匿在淡水區據點，循線破獲假投資詐欺水房成員，查扣贓款逾500萬元，成功攔阻被害人再遭詐。

警方說，現場起出贓款外，也查扣手機及監視器主機，全案依加重詐欺、詐欺犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方說，民眾投資與交友應經合法管道，「內線、明牌、零風險」等話術都是警訊。蔡男透過層層轉交贓款製造斷點後，以購買虛擬貨幣方式進行洗錢，掩飾贓款來源與去向，將持續追查資金流向，爭取追回被害人損失。

贓款 詐欺

延伸閱讀

科技算命？巴西詐團靠AI生成祈禱文 佯稱有神蹟騙了上千人

「曾在台灣居住」柬國詐團陸首腦遭英美制裁 檢警著手調查

戴5000萬粉紅RM鑽表入境桃機！詐團辣妹女嫌求交保...法院再押2月

「大型水房洗錢3.4億元」全台363人遭詐 首腦500萬交保戴電子腳環

相關新聞

新竹男碩士欲赴柬埔寨讀博士 欲匯70萬學費警及時阻詐

新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員...

張榮興專題演講打詐綱領2.0奏效 詐欺案件與財損下降

警政署長張榮興今天到中正大學參加犯罪問題與對策研討會，專題演講分享台灣詐欺犯罪趨勢，在打詐綱領2.0及打詐4法配套實施後...

影／假交友、假投資頻仍 台南警一日雙破連逮2車手

台南40多歲女子7月底在網路社群認識自稱是戰地醫師，誤信假交友陷阱而被騙242萬元，市警三分局與她合作，昨逮捕前來收款7...

影／BLACKPINK旋風席捲高雄！警方反詐送限量萌版粉紅手銬

韓國女團BLACKPINK明、後2天在高雄國家體育場開唱，粉紅旋風席捲高雄。高雄警方腦筋動得快，也把這股粉紅旋風轉到反詐...

疑專門服務詐騙集團 不法集團藉禮券交易洗錢50多億元

橋頭地檢署近期偵辦詐騙集團詐欺案件時，意外從詐團金流發現有家設立於高雄的公司疑似淪為「詐團專用第三方支付」，藉買賣菸酒、...

中壢母女操作ATM邊講電話 警察追問原因急勸阻

桃園中壢一對母女日前於深夜11時許在在興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作ATM，中壢警分局員警巡邏見狀，立即上前關心。圖：讀者提供 桃園市中壢區一名54歲何姓婦人與其女兒18歲周姓女子，日前於深夜11時許

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。