馬來西亞男入境台灣從事詐騙收款 南投落網收押

中央社／ 南投縣17日電

29歲馬來西亞男子透過網路加入詐騙工作，10日入境台灣，配合詐騙集團指示至各地收款，南投81歲林姓老婦交出100萬元，警方埋伏逮捕馬來西亞男、收水手洪男，檢方聲押獲准。

南投縣警察局南投分局今天發布新聞資料表示，南投派出所掌握情資，疑有詐騙車手約定被害人於14日在草屯鎮面交取款，所長陳俊宏率員埋伏查緝，果然看見1名男子與1名81歲林姓老婦面交現金，隨即步行到附近停車場，將所得款項交給另1名男子。

陳俊宏等人當場逮捕馬來西亞籍取款「車手」及「收水手」共2人，查扣現金新台幣119萬6000元、工作手機、提款卡等證物；29歲馬來西亞男子坦承透過網路得知詐騙工作，由詐騙集團出資買機票，於10日入境台灣，配合指示到處收款，27歲洪男也坦承負責「收水」，向車手收取贓款後，再依上游指示投放到指定地點。

警方表示，林姓老婦遇假檢警詐騙，犯嫌假冒高雄地方檢察署檢察官向林婦稱涉刑案須配合調查、監管帳戶，且不得向他人透露，因此，南投派出所員警現身時，老婦反而質疑是「假警察」，完全不認為遇詐騙，經警方苦勸並帶回派出所，甚至打電話直接向高雄地檢署求證有無某某檢察官，老婦才驚覺遭假檢警詐騙。

警方查獲老婦交付的100萬元，並在洪男車內查扣2張不明提款卡及現金19萬6000元，全案依涉犯刑法詐欺、洗錢防制法罪嫌移送南投地方檢察署偵辦，馬來西亞男子、洪男都遭收押；警方提醒，檢警單位不會透過電話辦案，更不會要求匯款或交付現金。

