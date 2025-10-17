新竹男碩士欲赴柬埔寨讀博士 欲匯70萬學費警及時阻詐
新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員察覺有異，立即通報警方，經到場勸說查證後，男子驚覺可能遭詐，及時取消匯款，成功保住多年積蓄。
警方指出，13日下午1時許接獲金融機構通報，指一名男子欲臨櫃匯款高額學費，行員在關懷提問過程中發現其對就讀學校及收款公司細節答覆模糊，疑似陷入詐騙陷阱，隨即報警。
新竹市警三分局南門派出所所長胡育任、警員楊家迪到場了解。該男子表示，因認為「國際上不承認台灣學歷」，遂萌生赴柬攻讀博士念頭，並透過友人推薦的公司代辦入學，經警方抽絲剝繭並耐心勸說，男子才恍然大悟、取消匯款。
新竹市政府表示，金融機構是防堵詐騙金流的第一道防線，透過警方與各大金融機構持續攜手努力，由行員主動關懷提問與通報機制，即時攔阻可疑交易，方能打造更安全的金融環境，有效遏止詐騙行為，守護人民財產安全。
