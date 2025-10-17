快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

新竹男碩士欲赴柬埔寨讀博士 欲匯70萬學費警及時阻詐

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員察覺有異，立即通報警方，經到場勸說查證後，男子驚覺可能遭詐，及時取消匯款，成功保住多年積蓄。

警方指出，13日下午1時許接獲金融機構通報，指一名男子欲臨櫃匯款高額學費，行員在關懷提問過程中發現其對就讀學校及收款公司細節答覆模糊，疑似陷入詐騙陷阱，隨即報警。

新竹市警三分局南門派出所所長胡育任、警員楊家迪到場了解。該男子表示，因認為「國際上不承認台灣學歷」，遂萌生赴柬攻讀博士念頭，並透過友人推薦的公司代辦入學，經警方抽絲剝繭並耐心勸說，男子才恍然大悟、取消匯款。

新竹市政府表示，金融機構是防堵詐騙金流的第一道防線，透過警方與各大金融機構持續攜手努力，由行員主動關懷提問與通報機制，即時攔阻可疑交易，方能打造更安全的金融環境，有效遏止詐騙行為，守護人民財產安全。

新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員察覺有異，立即通報警方。圖／警方提供
新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員察覺有異，立即通報警方。圖／警方提供
新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員察覺有異，立即通報警方。圖／警方提供
新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員察覺有異，立即通報警方。圖／警方提供

新竹 詐騙 金融機構

延伸閱讀

男子欲匯70萬元報名「柬埔寨博士班」 竹市警勸說阻詐

酒駕被吊照仍再犯！新竹男酒駕撞死行人逃逸 重判6年半

【專家之眼】美國兩手策略，查扣柬埔寨財產和川普到訪

韓男遊柬埔寨陷「豬仔地獄」61天 慘遭酒瓶打臉、喝污水求生

相關新聞

新竹男碩士欲赴柬埔寨讀博士 欲匯70萬學費警及時阻詐

新竹市20多歲擁有碩士學歷的男子透過友人介紹，欲赴柬埔寨國際科技大學攻讀博士班，周一前往銀行匯款70萬學費，所幸銀行行員...

張榮興專題演講打詐綱領2.0奏效 詐欺案件與財損下降

警政署長張榮興今天到中正大學參加犯罪問題與對策研討會，專題演講分享台灣詐欺犯罪趨勢，在打詐綱領2.0及打詐4法配套實施後...

影／假交友、假投資頻仍 台南警一日雙破連逮2車手

台南40多歲女子7月底在網路社群認識自稱是戰地醫師，誤信假交友陷阱而被騙242萬元，市警三分局與她合作，昨逮捕前來收款7...

影／BLACKPINK旋風席捲高雄！警方反詐送限量萌版粉紅手銬

韓國女團BLACKPINK明、後2天在高雄國家體育場開唱，粉紅旋風席捲高雄。高雄警方腦筋動得快，也把這股粉紅旋風轉到反詐...

疑專門服務詐騙集團 不法集團藉禮券交易洗錢50多億元

橋頭地檢署近期偵辦詐騙集團詐欺案件時，意外從詐團金流發現有家設立於高雄的公司疑似淪為「詐團專用第三方支付」，藉買賣菸酒、...

中壢母女操作ATM邊講電話 警察追問原因急勸阻

桃園中壢一對母女日前於深夜11時許在在興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作ATM，中壢警分局員警巡邏見狀，立即上前關心。圖：讀者提供 桃園市中壢區一名54歲何姓婦人與其女兒18歲周姓女子，日前於深夜11時許

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。