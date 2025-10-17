聽新聞
張榮興專題演講打詐綱領2.0奏效 詐欺案件與財損下降
警政署長張榮興今天到中正大學參加犯罪問題與對策研討會，專題演講分享台灣詐欺犯罪趨勢，在打詐綱領2.0及打詐4法配套實施後，降低民眾遭詐騙案件及財損金額，法務部矯正署長林憲銘也參加研討會，共同探討強化阻詐方針，守護國人財產及生命安全。
張榮興指出，去年8月受理詐騙案件2萬1244件，詐騙金額138.3億元，在推對打詐綱領2.0後，今年8月受理詐騙案件1萬5296件，詐騙金額73.5億元，在詐騙案件數量及金額都有明顯下降，案件數量降低28%，財損金額減少47%，整體詐欺案件呈現減少趨勢。
警政署統計，過去1年詐欺手法以假投資居多，高達4萬4817件，占比20.94%，其次則為購物網站詐騙3萬2277件，假買家騙賣家1萬9399件。詐欺金額則以假投資居冠，763億6600萬元，占比60.21%，其次則為假交友騙投資171億9689萬元，假檢警詐騙119億2662萬元。
張榮興提醒，假投資詐騙會聲稱穩賺不賠，免費領取投資秘笈或進群學習，假冒專家或名人在LINE群塑造專業形象，建立信任感，再來就會透露有特殊管道或好康誘使面交、匯款或下載假APP，設下圈套要求付手續費、稅金或保證金才能出金，若遇此狀況應提高警覺。
