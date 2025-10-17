影／假交友、假投資頻仍 台南警一日雙破連逮2車手

台南40多歲女子7月底在網路社群認識自稱是戰地醫師，誤信假交友陷阱而被騙242萬元，市警三分局與她合作，昨逮捕前來收款70萬的35歲蔡姓車手，另名50多歲女子誤信假投資，斥資293萬投資虛擬貨幣，但出金時屢遭拒絕，經警方布線追查，26歲莊姓車子也於同日面交時落網。

台南市警三分局昨天一日內破獲2起詐騙面交案，成功逮捕蔡、莊2名詐欺車手，其中，莊更是名通緝犯。

警方調查，40多歲女子誤入假交友陷阱，對方自稱是戰地醫師，且投資虛擬貨幣，小賺一筆。對方分享其投資經驗，還邀她一起投資，賺錢後可以來看我，甚至投資未來。然而，該投資有去無回，被騙242萬元，她察覺有異後，至安南派出所報案處理。昨在安南區海中街逮捕蔡姓車手。

無獨有偶，另50多歲女子加入網路投資社群，誤信高報酬零風險話術，陸續支付293萬元，但每次想出金，投資專員總以各種理由阻止，還要求支付稅金或保證金等。她向安中派出所求助，證實是詐騙伎倆。同日下午4時許，警方在安中二街再逮莊姓車手。