快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

影／BLACKPINK旋風席捲高雄！警方反詐送限量萌版粉紅手銬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

韓國女團BLACKPINK明、後2天在高雄國家體育場開唱，粉紅旋風席捲高雄。高雄警方腦筋動得快，也把這股粉紅旋風轉到反詐宣導，請廠商製作小巧可愛的粉紅手銬吊飾，要送給公開分享警方反詐貼文的民眾。

因BLACKPINK重返高雄，掀起粉色浪潮。高雄市政府這周每天傍晚5時30分至晚間10時30分，將愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等景點，亮起粉紅色燈光，連行人號誌也亮出搭配粉紅色背景，顯示「BE BLIИK，BE SAFE」字幕。

高雄市警小港分局也把粉紅浪潮，運用到反詐宣導活動，舉辦抽獎活動，設計出超萌的限量版警用防彈背心造型小杯套，還搭配粉紅手銬與迷你衝鋒槍吊飾，吸引民眾眼光。

小港警分局表示，希望讓民眾以互動方式學防詐、挺警察，打造兼具趣味與教育意義的全民反詐運動。民眾只要在「高雄市政府警察局小港警察分局」粉絲專頁按讚、分享活動貼文，並留言「粉紅旋風來襲，我最挺反詐！」就可參加抽獎活動，獎品就是限量版「防詐粉紅手銬×防彈背心造型小杯套」套組。活動連結：https://www.facebook.com/share/p/17YDSe5Nwi/?mibextid=wwXIfr

韓國女團BLACKPINK重返高雄，掀起粉紅旋風，警方反詐活動也製作出萌版粉紅手銬及警用背心杯套。圖／小港警分局提供
韓國女團BLACKPINK重返高雄，掀起粉紅旋風，警方反詐活動也製作出萌版粉紅手銬及警用背心杯套。圖／小港警分局提供

警察 高雄市 BLACKPINK 詐騙

