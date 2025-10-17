疑專門服務詐騙集團 不法集團藉禮券交易洗錢50多億元

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

橋頭地檢署近期偵辦詐騙集團詐欺案件時，意外從詐團金流發現有家設立於高雄的公司疑似淪為「詐團專用第三方支付」，藉買賣菸酒、禮券，非法收受大量款項高達50多億元，背後卻全都涉及博奕、電信詐欺案件，女負責人在內3人遭羈押禁見獲准。

檢調查出，這家「鑫聚開發公司」是由陳姓女負責人所設，公司就設在高雄市前金區，但公司據點卻遍布北中南多地。檢方是在偵辦詐欺案件時，發現陳女疑似利用多家人頭公司，未向主管機關申請能量登錄就利用銀行虛擬帳號收受詐欺、網路賭博款項，手法與第三方支付業洗錢類似。

鑫聚開發公司還自行架設網站，在網站上公然買賣超商禮券、菸酒買賣等，但疑似都只是公司洗錢手法的掩飾手段，他們先向銀行申請虛擬帳號，等收到款項後，又再層層轉匯至集團實質掌控的多家人頭公司，讓相關博奕、電信詐欺得手款項成功洗白，涉及金額款項高達51億3千萬餘元，全都沒有合理來源。

高雄市刑事警察大隊與高雄市調查處等單位組成專案小組，在上月24日同步在高雄、台中及台北等32處11家人頭公司執行搜索，查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶共價值8600多萬元，並查扣鑫聚開發公司帳戶內的2100多萬元。

檢調傳喚、拘提被告共17人，經訊問認為包含鑫聚負責人陳女、莊姓及黃姓男子等3人涉嫌主持參與犯罪組織、洗錢、未經核准經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

橋頭地檢署。圖／本報資料照
