判10年定讞又涉詐 名媛朱立安以「中美貿易戰」訛詐處3年6月確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，最高法院去年1月依證券投資信託及顧問法等罪判刑10年定讞，但又有1名李姓投資者提告，指朱女以「中美貿易戰」台商有資金需求訛詐，台灣高等法院判她3年6月徒刑，另依行使偽造私文書處5月得易科罰金之刑，沒收1910萬元不法所得。最高法院維持二審見解，此案也確定。

朱立安為薩摩亞籍 Zavori Asset 公司負責人，她以 AXIS 基金公司的名義，推出未經登記、亦未實際營運的「AXIS全球戰略創新收益基金」、「VCH高收益機會基金」，並於2021年間，透過陳姓友人介紹認識李姓投資人，對李訛稱VCH 基金的投資標的包含各國高收益債、醫療保健應受帳款、政府債、租金收益、運輸租賃、基礎建設、產業股權直投、私募股權等項目，投資期間1年，保證投資期滿後可領回本金，每季固定配息3%或每半年固定配息3.5%。

李信以為真，2021至2022年間，匯款美金7萬元至朱立安指定帳戶，用以投資不存在的VCH基金，朱女犯詐欺取財罪經最高法院判刑確定。朱立安仍不滿足，向李宣稱因中美貿易戰，大陸台商有資金需求，可短期借貸賺取利息，李信以為真，2022年1月17日匯款2千萬元至朱立安指定帳戶。

朱立安隨即將這筆款項用來支付對其他投資人承諾的投資收益及本金，再以清償利息為名，於2022年2月17日及同年3月17日分別匯款30萬元至李申辦的第一銀行帳戶，藉此拖延李發覺異狀。

因李姓投資人不斷追問借款事宜，朱立安為了掩人耳目，偽造以上海商銀名義出具的取款指示及匯出匯款申請書，證明 Zavori Asset 公司曾指示上海商銀辦理匯款美金71萬元至李的第一銀行帳戶但未成功，並向李訛稱因匯款金額太大而遭銀行阻擋，並非惡意拖欠還款。

李姓投資人向新北市警新店分局報案，台北地方檢察署偵結後依偽造文書等罪起訴。一審依詐欺取財罪判朱女3年6月徒刑，另依行使偽造私文書處5月得易科罰金之刑，沒收1940萬犯罪所得。案經上訴，台灣高等法院改沒收1910萬元不法所得，其餘上訴駁回。

高院指出，因朱立安有賠償30萬給李姓被害人，原判決沒收部分未扣除，因此撤銷改判，但其餘部分則維持北院的認定與結論。最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴定讞。

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎等人推銷基金詐財，去年遭最高法院依違反證券投資信託及顧問法判10年徒刑定讞，但她另向李姓投資人詐財，被依詐欺取財罪判3年6月徒刑，另依行使偽造私文書處5月得易科罰金之刑，沒收1940萬犯罪所得確定。圖／聯合報系資料照片
