桃園市龜山警分局前往銘傳大學桃園校區舉辦「外籍學生犯罪預防宣導」活動。圖：警方提供

為提升在台外籍學生對我國法令及生活安全的認識，避免因文化及語言差異而誤觸法網，桃園市龜山警分局於昨(16)日下午前往銘傳大學桃園校區舉辦「外籍學生犯罪預防宣導」活動，邀集外事、刑事、交通及婦幼等單位共同參與，針對約250名來自越南、印尼、泰國及美國籍等多國學生進行法令宣導與安全教育，現場互動熱烈，氣氛活潑。

此次活動設計以多國語言簡報，並透過實際案例影片宣導說明，最後安排有獎徵答、意見交流及合影留念。圖：警方提供

龜山分局表示，近年外籍人士在台生活人數持續攀升，惟部分新生因初抵異地，對台灣法律與生活規範不熟悉，時有因誤解或輕忽而觸法的情形。據統計顯示「詐欺犯罪」仍為外籍學生最需警覺的風險，為此，龜山分局特於新學期開學初期展開校園宣導，向外籍學生呼籲勿交付、販售個人持有之金融帳戶或手機門號予他人或協助詐騙集團提款而成為詐欺車手，並說明可能之刑責及後果，希望強化外籍生的法律意識與自我保護觀念。

龜山分局提到，此次活動設計以多國語言簡報，並透過實際案例影片宣導說明，最後安排有獎徵答、意見交流及合影留念，並輔以發送宣導品，學生反應熱烈，紛紛表示此類宣導讓他們更清楚了解在台生活須注意的法律事項，也學會如何保護自己與同學，警方並發放多國語言宣導摺頁與生活安全小禮，讓法令知識更貼近外籍學生日常。

龜山分局長張鶴瓊表示，外籍學生是臺灣多元文化的重要成員，警方除強化轄內學校巡守與安全維護外，亦會持續推動犯罪預防宣導，從「校園、社區、生活」三層面打造安全網絡。張鶴瓊呼籲，外籍學生若遇疑似詐騙或人身安全問題，可撥打110報案專線或165反詐騙專線求助，也可使用「1990外來人士在台生活諮詢熱線」，透過多語服務獲得協助。龜山分局將持續與學校密切合作，共同守護外籍學生在台安心學習、平安生活的環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警前進銘傳大學桃園校區宣導 助外籍生認識我國法令