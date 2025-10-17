快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

中壢母女操作ATM邊講電話 警察追問原因急勸阻

桃園電子報／ 桃園電子報

6hrw 1
桃園中壢一對母女日前於深夜11時許在在興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作ATM，中壢警分局員警巡邏見狀，立即上前關心。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名54歲何姓婦人與其女兒18歲周姓女子，日前於深夜11時許在在興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作ATM，中壢警分局員警巡邏見狀，立即上前關心。原來是周女在臉書上看到「免費贈送偶像應援品」的訊息，對方要求支付運費並以「賣貨便」寄送，且須進行實名認證，便依照對方指示操作ATM，警方一聽就知道這是詐騙，及時勸阻，避免這對母女損失10萬元。

6hrw 2
仁愛派出所警方及時勸阻，避免這對母女損失10萬元。圖：讀者提供

仁愛派出所表示，日前所長與員警於深夜執行金融機構巡邏勤務時，發現何婦正在講電話，周女在一旁也盯著手機螢幕，警方直覺有異，認為很可能是正在受到詐騙集團指示而操作提款機，趕忙上前關心。周女說，她們是在進行賣貨便的「實名認證」。由於近期有多起以「操作ATM進行實名認證」的詐騙案例，警方進一步追問後得知，原來，周女在臉書上看到「免費贈送偶像應援品」的訊息，對方要求支付運費並以「賣貨便」寄送，且須進行實名認證。母女倆不疑有他，隨即依照指示至ATM操作，也提供手機對話內容供員警查看。

仁愛派出所進一步提到，員警聽聞關鍵字後即判斷一定是詐騙手法，立刻制止操作，也透過手機對話內容拆解手法，成功攔阻匯款。過程中何婦向員警說，「對阿，我就覺得奇怪，我把錢領出來確認我有錢就好，為什麼客服還要我一張一張數給他聽？」員警接著說，「對，接下來他就會讓你存到他指定的帳戶，再騙你說款項等等就會匯回來，然後錢就不會回來啦！」

中壢分局長林鼎泰提醒，民眾切勿輕信「免費贈品」、「實名認證」等話術，凡遇不明來電或要求操作ATM轉帳者，應先撥打165反詐騙專線或報警求證，或下載「警政服務APP」，隨時更新防詐資訊，守護自身財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢母女操作ATM邊講電話 警察追問原因急勸阻

延伸閱讀：

  1. 桃園景福宮成年禮盛大登場 325名學子循古禮邁向人生新階段
  2. 桃消龍潭分隊前進國軍桃園總醫院 火警演練逼真登場

中壢 詐騙集團

延伸閱讀

中壢大客車左轉釀禍！66歲男走斑馬線遭撞倒急救亡

影／霸王餐慣犯！22歲男遭友痛毆死不改 居酒屋又賒帳遭法辦

影／台中車手郵局ATM提款共提領21萬 不知背後是警察被逮羈押

檢舉獎金入袋！中壢小黃運將發現乘客是車手 悄報案助警方逮人

相關新聞

疑專門服務詐騙集團 不法集團藉禮券交易洗錢50多億元

橋頭地檢署近期偵辦詐騙集團詐欺案件時，意外從詐團金流發現有家設立於高雄的公司疑似淪為「詐團專用第三方支付」，藉買賣菸酒、...

中壢母女操作ATM邊講電話 警察追問原因急勸阻

桃園中壢一對母女日前於深夜11時許在在興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作ATM，中壢警分局員警巡邏見狀，立即上前關心。圖：讀者提供 桃園市中壢區一名54歲何姓婦人與其女兒18歲周姓女子，日前於深夜11時許

龜山警前進銘傳大學桃園校區宣導 助外籍生認識我國法令

桃園市龜山警分局前往銘傳大學桃園校區舉辦「外籍學生犯罪預防宣導」活動。圖：警方提供 為提升在台外籍學生對我國法令及生活安全的認識，避免因文化及語言差異而誤觸法網，桃園市龜山警分局於昨(16)日下午前往

判10年定讞又涉詐 名媛朱立安以「中美貿易戰」訛詐處3年6月確定

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，最高法院去年1月依證券投資信託及顧問...

普發現金預算明才拚三讀…已2人受騙共遭詐56萬 內政部長示警了

立法院明將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，完成三讀。內政部長劉世芳今主持部務會報會後記者會，請刑事局詐防中心宣導反詐騙...

普發一萬別著急！立院仍未三讀 刑事局曝已2案遭詐騙56萬

立法院明天將處理攸關普發現金的韌性特別預算案。刑事局說，已接獲2件相關詐騙案，分別為釣魚簡訊、以及以普發現金作為話術冒充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。