中壢母女操作ATM邊講電話 警察追問原因急勸阻

桃園中壢一對母女日前於深夜11時許在在興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作ATM，中壢警分局員警巡邏見狀，立即上前關心。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名54歲何姓婦人與其女兒18歲周姓女子，日前於深夜11時許在在興仁路華勛郵局前邊講電話邊操作ATM，中壢警分局員警巡邏見狀，立即上前關心。原來是周女在臉書上看到「免費贈送偶像應援品」的訊息，對方要求支付運費並以「賣貨便」寄送，且須進行實名認證，便依照對方指示操作ATM，警方一聽就知道這是詐騙，及時勸阻，避免這對母女損失10萬元。

仁愛派出所警方及時勸阻，避免這對母女損失10萬元。圖：讀者提供

仁愛派出所表示，日前所長與員警於深夜執行金融機構巡邏勤務時，發現何婦正在講電話，周女在一旁也盯著手機螢幕，警方直覺有異，認為很可能是正在受到詐騙集團指示而操作提款機，趕忙上前關心。周女說，她們是在進行賣貨便的「實名認證」。由於近期有多起以「操作ATM進行實名認證」的詐騙案例，警方進一步追問後得知，原來，周女在臉書上看到「免費贈送偶像應援品」的訊息，對方要求支付運費並以「賣貨便」寄送，且須進行實名認證。母女倆不疑有他，隨即依照指示至ATM操作，也提供手機對話內容供員警查看。

仁愛派出所進一步提到，員警聽聞關鍵字後即判斷一定是詐騙手法，立刻制止操作，也透過手機對話內容拆解手法，成功攔阻匯款。過程中何婦向員警說，「對阿，我就覺得奇怪，我把錢領出來確認我有錢就好，為什麼客服還要我一張一張數給他聽？」員警接著說，「對，接下來他就會讓你存到他指定的帳戶，再騙你說款項等等就會匯回來，然後錢就不會回來啦！」

中壢分局長林鼎泰提醒，民眾切勿輕信「免費贈品」、「實名認證」等話術，凡遇不明來電或要求操作ATM轉帳者，應先撥打165反詐騙專線或報警求證，或下載「警政服務APP」，隨時更新防詐資訊，守護自身財產安全。

