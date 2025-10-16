普發現金預算明才拚三讀…已2人受騙共遭詐56萬 內政部長示警了
立法院明將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，完成三讀。內政部長劉世芳今主持部務會報會後記者會，請刑事局詐防中心宣導反詐騙，避免明三讀後，出現很多詐騙。詐防中心指出，目前已有2起民眾受騙案件，被害金額加總約56萬，呼籲民眾認明「.gov」網址，也不需要填寫個資或轉帳。
內政部警政署刑事局詐欺防罪防治中心紀錄科長徐子哲表示，行政院早在尚未普發現金前已成立專案群組，內政部負責打詐工作小組，自普發現金消息透露後，目前確實有2件民眾上當，其中一件是收到普發現金的假冒簡訊，點簡訊後連結到假冒網址，遭盜刷信用卡5萬多元，另一件是指稱被害人被冒用身分證盜領普發現金，後續進入假檢警手法，遭騙51萬。
徐子哲說，警政署為了因應詐騙，9月11日左右已跟各縣市警察局成立專案打擊小組，目前針對3個假冒網址，也正在追查當中，會持續觀察掌握相關趨勢，跟發布相關詐騙態樣。徐子哲會後也說，目前總計已經下架普發現金詐騙廣告51則、假冒網址3個、並停權14組社群帳號。
劉世芳表示，相信明天三讀後一定會出現很多詐騙，因此特別請刑事局宣導。
刑事局今在內政部部務會報會後記者會也說，普發現金相關網站絕對不會要求民眾填寫金融卡或隱私資料，也不會要求轉帳，民眾只需要收款或領現，如果有疑似不是「.gov」 的網址，或是一些奇怪的網站內容，可打165反詐騙諮詢專線查證，也要秉持「不聽、不打、不接」原則。
劉世芳指出，警政署自2023年6月起全面推動「查找潛在詐欺被害人」，防制假投資等高額財損詐欺案件，透過分析警示帳戶交易明細、調閱金融金流資料及擴大查訪通報機制，及早中斷詐騙歷程，另更擴大其他查找潛在被害人管道，統計至今年9月底，已查找潛在被害人超過10萬人次，成功攔阻詐騙款項超過6億元，並協助查獲超過400名車手，有效打擊詐欺犯罪鏈。
