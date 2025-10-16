普發一萬別著急！立院仍未三讀 刑事局曝已2案遭詐騙56萬

立法院明（17）日將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，刑事局表示，已接獲2件相關詐騙案，共騙走約新台幣56萬元。聯合報系資料照

立法院明天將處理攸關普發現金的韌性特別預算案。刑事局說，已接獲2件相關詐騙案，分別為釣魚簡訊、以及以普發現金作為話術冒充假檢警，共騙走約新台幣56萬元；呼籲民眾認明「.gov」 網址，相關網站也不需要填寫個資或轉帳。

立法院院會17日將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲今天說，財政部預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明普發現金相關時程，預計11月上旬起按次序發放，第一批將是直接入帳者。

根據財政部規劃，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等5類。

刑事局官員今天在內政部部務會報會後記者會指出，普發現金相關網站絕對不會要求民眾填寫金融卡或隱私資料，也不會要求轉帳，民眾只需要收款或領現。

官員表示，所以如果有疑似不是「.gov」 的網址，或是一些奇怪的網站內容，請打165反詐騙諮詢專線查證，也要秉持「不聽、不打、不接」原則，保護自己的財產安全。

刑事局詐欺犯罪防制中心執行秘書徐子哲表示，行政院先前就成立普發現金的專案群組，內政部是負責打擊詐欺裡面的工作小組。就刑事局目前觀察，從普發現金消息曝光至今，已有2名民眾報案遭詐騙。

徐子哲說，其中一件是民眾收到假冒普發現金的簡訊，點擊後連結到假網站，被盜刷信用卡5萬多元；另一件則是假檢警案件，詐騙者謊稱有人冒用被害人身分盜領普發現金、並涉入刑案，需要與檢察官配合偵辦等話術誘導受害者，騙走約51萬元。

徐子哲指出，警政署9月就由刑事局與各縣市警察局成立專案小組，每天搜報相關詐騙廣告、網站及簡訊資訊。目前刑事局已在社群平台下架51則廣告、停權14組社群帳號，並追查3個IP在境外的假冒網站，也會持續觀察、掌握趨勢，並即時發布、宣導詐騙態樣。

徐子哲補充，民國112年普發現金6000元時，共接獲13名被害人報案，主要是被假檢警手法詐騙。

此外，內政部長劉世芳指出，警政署自民國112年6月起全面推動「查找潛在詐欺被害人」，防制假投資等高額財損詐欺案件，透過分析警示帳戶交易明細、調閱金融金流資料及擴大查訪通報機制，及早中斷詐騙歷程，另更擴大其他查找潛在被害人管道，統計至今年9月底，已查找潛在被害人超過10萬人次，成功攔阻詐騙款項超過6億元，並協助查獲超過400名車手，有效打擊詐欺犯罪鏈。