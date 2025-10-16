她被詐團引導欲轉帳200萬 警要求看合約對方稱 「腦子有問題」後罷手

44歲曾姓女子與先生存了200萬元，卻誤信詐騙集團話術，被引導要辦理約定轉帳200萬元；行員報警，警員要求曾女提供合約資料，曾女還不斷與對方傳LINE，當對方聽到警察要看資料，竟傳「警察腦子也是跟櫃員一樣有問題」，隨即不再回覆，曾女才終於聽警員說明。

曾姓女子昨天中午走進台南市中西區永福路2段1家銀行，臨櫃表示要辦理約定轉帳200萬元，並要求將款項分別轉入兩個非本人的帳戶，聲稱是要支付給「五金業者」的貨款；行員關心詢問，曾女卻無法提供相關合約、貨款明細或收據等資料，行員通報轄區第二警分局。

民權派出所獲報，警員郭冠巖、林宇倫趕往瞭解，詢問資金用途及業者資訊時，曾女仍說不清楚，甚至還一直使用LINE傳訊；員警研判她極可能陷入「假投資」或「假代購」詐騙情境中，被指示匯款至人頭帳戶，詢問能否看一下與「業者」的LINE對話紀錄。

曾女十分緊張，傳訊詢問對方「要合約」、「被查資料」、「警察要有交易明細」；此時帳號暱稱為「嘉嘉」的人，立即指示曾女刪除聊天紀錄，甚至出言指稱「警察腦子也是櫃員一樣有問題」，隨即不再回覆，曾女見對方不再指示如何對話，才聽警員與行員說明。

員警看了手機，只見對方先前傳的訊息，曾女已配合刪掉，只留下最後一句，研判確實是詐騙集團；經耐心勸說曾女，分析種種不合理處，曾女才承認跟先生存了200萬，想要拿來投資，在網路看到有業者提供的方案，好奇詢問，一步步被引導至銀行要轉帳投資，感謝警方與行員讓她沒有掉進詐騙陷阱。