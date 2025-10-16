快訊

BLACKPINK粉紅旋風襲台 屏東歌迷網路購票遭詐7600元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

韓國天團BLACKPINK將來台開演唱會，粉紅旋風襲台，高雄市政府也將市內許多建築打光成粉紅色。一名屏縣里港鄉吳姓歌迷在臉書向網友購買BLACKPINK演唱會門票遭到詐騙，損失7600元，警方受理並展開調查，並呼籲網路購票一定要謹慎小心。

吳姓歌迷在自己的臉書貼文，表示要找高雄場BLACKPINK的演唱會門票。有一名不認識的網友私訊他，稱手中有搶到2張演唱會預售票，他便轉帳7600元至對方提供的銀行帳戶，並約定於里港公園前交。但對方一直未出現，還將FB帳號刪除，他才驚覺受騙並報案。

里港警分局提醒，熱門演唱會門票相當搶手，轉讓商機大，因此有歹徒藉機詐騙，臉書有許多利用民眾急需購買熱門演唱會門票的求票、讓票、換票、代購社團，遭詐騙的風險性相當高，建議選擇具有審核機制的網站購買，善用第三方支付，匯款前仔細確認交易對象及商品，以免受詐。

一名屏縣里港鄉吳姓歌迷在臉書向網友購買BLACKPINK演唱會門票遭到詐騙，損失7600元。圖／警方提供
一名屏縣里港鄉吳姓歌迷在臉書向網友購買BLACKPINK演唱會門票遭到詐騙，損失7600元。圖／警方提供
韓國天團BLACKPINK將來台開演唱會，高雄市政府也將市內許多建築打光成粉紅色。圖／取自高雄市政府臉書
韓國天團BLACKPINK將來台開演唱會，高雄市政府也將市內許多建築打光成粉紅色。圖／取自高雄市政府臉書
一名屏縣里港鄉吳姓歌迷在臉書向網友購買BLACKPINK演唱會門票遭到詐騙，損失7600元。圖／警方提供
一名屏縣里港鄉吳姓歌迷在臉書向網友購買BLACKPINK演唱會門票遭到詐騙，損失7600元。圖／警方提供

