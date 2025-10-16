BLACKPINK粉紅旋風襲台 屏東歌迷網路購票遭詐7600元

韓國天團BLACKPINK將來台開演唱會，粉紅旋風襲台，高雄市政府也將市內許多建築打光成粉紅色。一名屏縣里港鄉吳姓歌迷在臉書向網友購買BLACKPINK演唱會門票遭到詐騙，損失7600元，警方受理並展開調查，並呼籲網路購票一定要謹慎小心。

吳姓歌迷在自己的臉書貼文，表示要找高雄場BLACKPINK的演唱會門票。有一名不認識的網友私訊他，稱手中有搶到2張演唱會預售票，他便轉帳7600元至對方提供的銀行帳戶，並約定於里港公園前交。但對方一直未出現，還將FB帳號刪除，他才驚覺受騙並報案。