快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

影／高雄軍官想退休圓夢落詐團陷阱被坑362萬 警逮金融分析師16嫌

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市李姓軍官剩2年退伍，為退休生活加入亞太易安特科技公司「百萬圓夢」計畫，投資虛擬泰達幣，結果被坑362萬，連房子都拿去抵押，刑事局南部打擊犯罪中心調查全台有23人受害，遭詐逾3300萬，發動搜索，逮蔣姓金融分析師等16人。

南部打擊犯罪中心偵六隊日前接獲當軍官的李姓男子（38歲）報案，指稱因2年就要退休，想規畫退休生活，看到臉書刊登「家庭代工」、「兼職求職」廣告後，以通訊軟體「LINE」加入對方好友並參與「幸福圓夢企劃」、「菁英夢想企劃案」。

對方遊說李男須以虛擬貨幣才能參與百萬圓夢賺千萬的投資計畫，引導他和假幣商集團「聖元虛擬貨幣」面交虛擬貨幣「泰達幣」(USDT)，他陸續交款百萬元後，又被引誘需交手續費才能獲利，越陷越深，後將房子不動產抵押，共遭詐362萬始知受騙。

警方以165反詐騙專線大數據追查，同樣被亞太易安特科技公司詐騙的受害者除李男外，共有19女3男受害，共被詐逾3300萬元。

警方追查後發現該公司總公司在台北市，全台共有8間分店，6月悄悄解散，後在雙北、高雄市等地發動數波搜索、拘提行動，逮獲金融分析師蔣姓男子（37歲）以及各分店店長等11男5女年齡介於24歲至41歲間的犯嫌，並查扣手機、電腦、乙太幣、雲端硬碟、文件資料、點鈔機等證物。

據了解查，蔣男是在台總公司負責人，幕後郭姓負責人則在國外，擁有防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗成績合格證明的蔣男在新北市住處落網時，還在呼呼大睡，否認有詐騙行為。

全案依加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，但檢方命蔣男以2萬交保候傳，限制出境，其他人無保請回。

高雄李姓軍官想退休圓夢落假投資陷阱被坑362萬，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮金融分析師16人，查扣文件資料、手機等證物。圖／讀者提供
高雄李姓軍官想退休圓夢落假投資陷阱被坑362萬，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮金融分析師16人，查扣文件資料、手機等證物。圖／讀者提供
高雄李姓軍官想退休圓夢落假投資陷阱被坑362萬，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮金融分析師16人；圖為科技公司聲稱圓夢計畫可高獲利的宣傳圖卡。圖／讀者提供
高雄李姓軍官想退休圓夢落假投資陷阱被坑362萬，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮金融分析師16人；圖為科技公司聲稱圓夢計畫可高獲利的宣傳圖卡。圖／讀者提供
高雄李姓軍官想退休圓夢落假投資陷阱被坑362萬，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮金融分析師16人；圖為科技公司聲稱圓夢計畫可高獲利的宣傳圖卡。圖／讀者提供
高雄李姓軍官想退休圓夢落假投資陷阱被坑362萬，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮金融分析師16人；圖為科技公司聲稱圓夢計畫可高獲利的宣傳圖卡。圖／讀者提供

虛擬貨幣 詐騙

延伸閱讀

高雄城中城大火滿4年 僅58棟老舊大樓申請消防設備修繕補助

戴5000萬粉紅RM鑽表入境桃機！詐團辣妹女嫌求交保...法院再押2月

凶殘詐團盤踞緬北果敢 結拜兄弟竟隨機挑選「殺人祭天」

高雄傳10家醫院倒閉病床數大減？ 衛生局澄清：僅4家歇業　

相關新聞

影／高雄軍官想退休圓夢落詐團陷阱被坑362萬 警逮金融分析師16嫌

高市李姓軍官剩2年退伍，為退休生活加入亞太易安特科技公司「百萬圓夢」計畫，投資虛擬泰達幣，結果被坑362萬，連房子都拿去...

美起訴跨國詐騙 制裁9台灣公司

美國司法部前天公布紐約聯邦法院以詐欺、洗錢、強迫從事「殺豬盤」詐騙等罪起訴「太子集團控股」（Prince Group）創...

周杰倫豪宅 成國際詐騙洗錢集團在台據點

美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prin...

詐團創投資社團台中警化身股民加入 用交20萬投資抓到女車手

第六警分局協和派出所上月底網路巡邏時，發現臉書有一個股票投資社團廣告，內容疑似涉及詐騙活動，警員化身股民加入後，對方要求...

影／台中車手郵局ATM提款共提領21萬 不知背後是警察被逮羈押

第二警分局立人所巡佐沈修安8日在轄內ATM（自動櫃員機）巡簽時，發現辜姓男子持多張提款卡，連續在兩間郵局ATM提領大量現...

「網路詐騙通報查詢網」建置1年 月均要求下架逾1萬訊息

數發部書面報告指出，「網路詐騙通報查詢網」建置1年來，共3萬4413人下載使用，總計通報34萬5731則疑似詐騙訊息，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。