影／高雄軍官想退休圓夢落詐團陷阱被坑362萬 警逮金融分析師16嫌
高市李姓軍官剩2年退伍，為退休生活加入亞太易安特科技公司「百萬圓夢」計畫，投資虛擬泰達幣，結果被坑362萬，連房子都拿去抵押，刑事局南部打擊犯罪中心調查全台有23人受害，遭詐逾3300萬，發動搜索，逮蔣姓金融分析師等16人。
南部打擊犯罪中心偵六隊日前接獲當軍官的李姓男子（38歲）報案，指稱因2年就要退休，想規畫退休生活，看到臉書刊登「家庭代工」、「兼職求職」廣告後，以通訊軟體「LINE」加入對方好友並參與「幸福圓夢企劃」、「菁英夢想企劃案」。
對方遊說李男須以虛擬貨幣才能參與百萬圓夢賺千萬的投資計畫，引導他和假幣商集團「聖元虛擬貨幣」面交虛擬貨幣「泰達幣」(USDT)，他陸續交款百萬元後，又被引誘需交手續費才能獲利，越陷越深，後將房子不動產抵押，共遭詐362萬始知受騙。
警方以165反詐騙專線大數據追查，同樣被亞太易安特科技公司詐騙的受害者除李男外，共有19女3男受害，共被詐逾3300萬元。
警方追查後發現該公司總公司在台北市，全台共有8間分店，6月悄悄解散，後在雙北、高雄市等地發動數波搜索、拘提行動，逮獲金融分析師蔣姓男子（37歲）以及各分店店長等11男5女年齡介於24歲至41歲間的犯嫌，並查扣手機、電腦、乙太幣、雲端硬碟、文件資料、點鈔機等證物。
據了解查，蔣男是在台總公司負責人，幕後郭姓負責人則在國外，擁有防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗成績合格證明的蔣男在新北市住處落網時，還在呼呼大睡，否認有詐騙行為。
全案依加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，但檢方命蔣男以2萬交保候傳，限制出境，其他人無保請回。
