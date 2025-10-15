美起訴跨國詐騙 制裁9台灣公司

美國司法部前天公布紐約聯邦法院以詐欺、洗錢、強迫從事「殺豬盤」詐騙等罪起訴「太子集團控股」（Prince Group）創辦人陳志；美財政部指控總部在柬埔寨的該集團為跨國犯罪組織，向組織中一四六個目標實施制裁，包括三名台灣人和九家在台登記公司。

我駐美代表處表示，未接獲美方司法合作請求，一向將制裁資訊陳報國內相關部會，以轉知國內金融機構注意。刑事局表示，未接獲美方詢問相關人士背景與資料，已請駐美聯絡官詢問美方，台灣人涉案具體事證，釐清後會依法偵辦涉案人及在台公司。

據美方公布制裁名單，有三人為台籍，皆為女性，還有九家在台登記公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司，以及台灣太子不動產（Taiwan Real Estate Investment）。據查，九家公司都屬同一名新加坡林姓商人，登記地點在北市大安區豪宅「和平大苑」。

美司法部指出，紐約聯邦法院起訴英國、柬埔寨籍卅七歲陳志，他是太子集團創辦人和董事長，集團總部在柬國。據報導，陳志是出生福建的中國商人，二○一一年投入柬國房地產市場，二○一五年成立太子集團，迅速擴張成為柬國最大規模企業之一。

沒收150億美元比特幣

美司法部指控，集團從事電子貨幣投資詐騙、洗錢，許多人被強迫在柬埔寨詐騙園區工作，從美國和全世界受害者騙取數十億美元，被告仍逍遙法外；已申請沒收價值約一五○億美元的十二萬七千多枚比特幣，該資金是被告詐騙和洗錢等取得，先前存在未託管電子貨幣錢包，由被告擁有私人鑰匙，這是司法部史上最大規模查扣行為。

美財政部指出，美國詐騙逐年穩定增加，金額累積高達一六六億美元，美國政府估計美國民眾二○二四年因東南亞詐騙至少損失一○億美元，比二○二三年成長百分之六十六，其中太子集團跨國犯罪組織有顯著占比，已向一四六個相關目標實施制裁。