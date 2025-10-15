周杰倫豪宅「和平大苑」 成國際詐騙洗錢集團在台據點
美國司法部14日公布紐約聯邦法院以涉嫌電匯詐欺、洗錢，以及強迫勞動從事「殺豬盤」詐騙等罪名起訴「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志；美國司法部也申請沒收127271枚、價值約150億美元的比特幣。
美國財政部指控總部在柬埔寨的太子集團為跨國犯罪組織（TCO），並向這個組織中的146個目標實施制裁；制裁名單包括3名台灣人，和9家在台登記的公司。
登記在台灣的九家公司，都是同一名新加坡林姓商人，登記地點位於台北市大安區的「和平大苑」，「和平大苑」是台北市知名豪宅，天王周杰倫 2015年豪擲6.6億元，買下37、38層兩間樓中樓，坪數高達268坪，如今「和平大苑」牽扯詐騙、洗錢犯罪，讓人相當震驚。
根據財政部公布的制裁名單中，有3人為台灣人，皆為女性，還有9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等有限公司，以及台灣太子不動產（Taiwan Real Estate Investment）。
據查，相關企業的法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士，所有辦公室都位於台北市大安區的「和平大苑」。
刑事局表示事前並不知道美國偵辦此案，美方也未詢問相關涉案人的背景與資料，目前刑事局已經請駐美聯絡官，詢問美方此案的台灣人涉案具體事證，釐清後不管是台灣人或設籍台灣的公司，都將會依法偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言