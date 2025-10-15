中市警化身投資新手加入社團 拆穿騙局逮車手

台中市警察局第六分局今天宣布查獲詐團車手，警方網路巡邏發現股票投資廣告，化身投資新手加入社團，被要求繳交新台幣20萬元獲取內線資訊時，將前來取款的女車手查獲到案。

第六警分局說明，協和派出所日前執行網路巡邏時，發現臉書出現股票投資社團廣告，內容疑似涉及詐騙活動。經員警深入調查發現，該社團內藏有多個「殭屍帳號」，並假冒投資專員散布「透過內線交易獲利」、「保證高報酬」等不實訊息，誘導民眾投入資金，形成一個精心編織的詐騙網。

為防止更多民眾受害，警方隨即展開偵查行動，並假意加入社團與對方接觸，在對方要求付20萬元以獲取內線資訊時，便隨即收網，於面交時順利在現場逮捕前來取款的鄭姓詐欺女車手（42歲），並查扣相關識別證及證物等。

警方追查了解，目前詐騙集團多會利用社群平台招攬想要求職、賺錢的民眾，或是在網路假借交友、交往名義，騙取他們擔任取款車手，就算遭警方查獲後，也可將人當作「免洗筷」拋棄，並設下斷點，以防警方追緝。