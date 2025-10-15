快訊

楊梅警前進人力公司反詐 母語宣導傳授移工法律觀念

警方於昨日下午至轄區幼獅工業區邀集由菲太國際人力仲介有限公司所引進約50位越南籍移工宣導。圖：警方提供

鑑於近來警方查獲外籍移工淪為詐騙集團車手，且利用離台移工在台帳戶，頻繁提領贓款，為防制移工銀行帳戶、手機門號等淪為洗錢工具，楊梅警分局防治組長吳黨元、外事警員黃彥銘及偵查佐蔡幸蓉等於昨(14)日下午至轄區幼獅工業區邀集由菲太國際人力仲介有限公司所引進約50位越南籍移工宣導，為避免移工朋友們看、聽不懂中文，除了以越語製作簡報外，現場還有越籍通譯透過母語宣導，提醒在台工作的移工注意不要觸法，另為了提升外籍移工參與熱忱，期間警方以贈送「保溫杯」小禮物有獎徵答方式吸引移工搶答，反應踴躍熱烈，讓移工朋友能更加了解台灣法律及加深識詐觀念，有效防範外籍移工誤入詐騙陷阱。

警方走進工業區進行面對面宣導，幫助外籍移工建立防詐的能力，遠離詐騙風險。圖：警方提供

警方表示，多數在台的外籍移工對於我國的法律仍不熟悉，近期發現詐騙集團慣以人頭帳戶犯案，觸角已伸向外籍移工，不少移工入境後遭詐團利用成為車手，也有不肖人士利用移工離境前，收購銀行帳號當人頭帳戶及電話卡做為犯罪工具，特別提醒移工，隨著洗錢防制法新制上路，人頭戶也要負起刑責，不論販售或收購都屬違法行為。

警方也特別針對「什麼是人頭帳戶？」、「賣帳戶的嚴重後果？」、「如何保護自己？」及真實案例「移工賣帳戶、當車手害慘自已」等重點說明。菲太人力仲介公司特助陳劭桓也表示，該公司非常重視外籍移工帳戶使用安全問題，並已實施將約滿移工銀行帳戶結清，以降低帳戶被不法集團收購的風險，也感謝警方走進工業區進行面對面宣導，幫助外籍移工建立防詐的能力，遠離詐騙風險。

楊梅分局表示，近期發現有外籍車手以短期觀光名義來台，實則從事提領及面交等詐欺犯行，呼籲民眾，若發現可疑外籍人士以金融卡頻繁提領款項，或在連鎖超商等徘徊行跡有異，請立即通報110警方，另外也感謝「菲太國際人力仲介有限公司」，表彰該公司善盡企業社會責任，能協助將約滿離境移工銀行帳戶結清，安全又有保障，更有效防範帳戶遭不當利用共同防詐，值得其他公司借鏡。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅警前進人力公司反詐 母語宣導傳授移工法律觀念

