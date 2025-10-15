快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中車手郵局ATM提款共提領21萬 不知背後是警察被逮羈押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

第二警分局立人所巡佐沈修安8日在轄內ATM（自動櫃員機）巡簽時，發現辜姓男子持多張提款卡，連續在兩間郵局ATM提領大量現金，警方前往盤查時，發現辜男身上有14張提款卡及贓款21萬元，警詢後依詐欺等罪送辦，檢方聲押獲准，擴大追查共犯。

憑藉高度的警覺性與細膩的觀察力，成功識破一名涉嫌擔任詐欺集團車手的男子，當場查扣贓款新臺幣21萬元及作案用提款卡14張，並即時清查潛在被害人，有效避免民眾財產損失擴大。

警方當時巡經轄區內一間郵局ATM巡簽，發現辜姓男子（33歲）站在ATM前神色緊張、舉止東張西望，與一般民眾專心操作的模樣明顯不同，形跡可疑，為避免打草驚蛇，警方暗中觀察，待辜男提領完畢離開後，保持距離尾隨。

未料，辜男離開後再轉往另處郵局ATM繼續操作提款，頻繁的提領行為，讓警方確信有異，伺機上前表明身分進行盤查。

經初步檢視，辜男隨身攜帶14張提款卡，且卡片上姓名均不相同，另有21萬元贓款，警方當場查扣提款卡14張、贓款等贓證物，警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台中地方檢察署偵辦，檢方聲押獲准，將持續向上溯源、向下追查，徹底瓦解詐欺集團犯罪網絡。

第二警分局長鍾承志表示，警方將持續強化打擊詐欺犯罪力度，針對金融機構、超商ATM等易發生取款詐欺地點加強巡邏與查察，防堵不法情事發生。同時呼籲民眾，切勿貪圖小利或輕信他人，將個人帳戶、提款卡或密碼交付或出售他人，以免觸法成為詐欺共犯，得不償失。

台中市辜姓男子是詐團車手，8日在北區兩間郵局ATM提領贓款，警方巡邏時發現，直接抓人，查扣14張提款卡、現金21萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市辜姓男子是詐團車手，8日在北區兩間郵局ATM提領贓款，警方巡邏時發現，直接抓人，查扣14張提款卡、現金21萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市辜姓男子是詐團車手，8日在北區兩間郵局ATM提領贓款，警方巡邏時發現，直接抓人，查扣14張提款卡、現金21萬元。記者陳宏睿／翻攝
台中市辜姓男子是詐團車手，8日在北區兩間郵局ATM提領贓款，警方巡邏時發現，直接抓人，查扣14張提款卡、現金21萬元。記者陳宏睿／翻攝

詐欺 贓款 郵局 車手

延伸閱讀

男與女友吵架 持美工刀、磚頭攻擊女友母、鄰居

櫻花妹遊台中中華路夜市丟錢包 警火速找回她送餅回報

影／台中男酒駕北區撞翻貨車...商品散落一地釀4人傷

台中八旬婦北區橫越道路 貨車煞不及撞上釀一命危

相關新聞

詐團創投資社團台中警化身股民加入 用交20萬投資抓到女車手

第六警分局協和派出所上月底網路巡邏時，發現臉書有一個股票投資社團廣告，內容疑似涉及詐騙活動，警員化身股民加入後，對方要求...

影／台中車手郵局ATM提款共提領21萬 不知背後是警察被逮羈押

第二警分局立人所巡佐沈修安8日在轄內ATM（自動櫃員機）巡簽時，發現辜姓男子持多張提款卡，連續在兩間郵局ATM提領大量現...

「網路詐騙通報查詢網」建置1年 月均要求下架逾1萬訊息

數發部書面報告指出，「網路詐騙通報查詢網」建置1年來，共3萬4413人下載使用，總計通報34萬5731則疑似詐騙訊息，其...

「大型水房洗錢3.4億元」全台363人遭詐 首腦500萬交保戴電子腳環

台中地檢署偵辦邱姓男子為首大型假幣商詐欺水房，邱等配合柬埔寨詐騙機房，利用虛擬幣洗錢高達3.4億元，檢方今年3月已依組織...

桃警前進陸軍專校強化識詐教育 助官兵辨識詐騙陷阱

面對詐騙手法日新月異，軍中亦難置身事外。為提升官兵識詐能力、降低受騙風險，桃園市中壢區陸軍專科學校特別邀請桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊防詐宣導團，實施防詐宣導講座，針對官兵常遭遇的詐騙情境進行深入剖析，獲得熱烈迴響。

小心！Threads桃園跨年徵才廣告「係假ㄟ」 觀旅局提醒民眾勿受騙

距離跨年只剩2個月，不少民眾都很期待跨年晚會的到來，詐騙集團也鎖定跨年活動來行騙，Threads就出現了桃園跨年晚會在徵現場工作人員的假廣告，桃園市觀光旅遊局特別澄清，這些都不是主辦官方發布的訊息，請民眾提高警覺勿受騙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。