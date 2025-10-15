聽新聞
影／台中車手郵局ATM提款共提領21萬 不知背後是警察被逮羈押
第二警分局立人所巡佐沈修安8日在轄內ATM（自動櫃員機）巡簽時，發現辜姓男子持多張提款卡，連續在兩間郵局ATM提領大量現金，警方前往盤查時，發現辜男身上有14張提款卡及贓款21萬元，警詢後依詐欺等罪送辦，檢方聲押獲准，擴大追查共犯。
憑藉高度的警覺性與細膩的觀察力，成功識破一名涉嫌擔任詐欺集團車手的男子，當場查扣贓款新臺幣21萬元及作案用提款卡14張，並即時清查潛在被害人，有效避免民眾財產損失擴大。
警方當時巡經轄區內一間郵局ATM巡簽，發現辜姓男子（33歲）站在ATM前神色緊張、舉止東張西望，與一般民眾專心操作的模樣明顯不同，形跡可疑，為避免打草驚蛇，警方暗中觀察，待辜男提領完畢離開後，保持距離尾隨。
未料，辜男離開後再轉往另處郵局ATM繼續操作提款，頻繁的提領行為，讓警方確信有異，伺機上前表明身分進行盤查。
經初步檢視，辜男隨身攜帶14張提款卡，且卡片上姓名均不相同，另有21萬元贓款，警方當場查扣提款卡14張、贓款等贓證物，警詢後依詐欺、洗錢等罪，移送台中地方檢察署偵辦，檢方聲押獲准，將持續向上溯源、向下追查，徹底瓦解詐欺集團犯罪網絡。
第二警分局長鍾承志表示，警方將持續強化打擊詐欺犯罪力度，針對金融機構、超商ATM等易發生取款詐欺地點加強巡邏與查察，防堵不法情事發生。同時呼籲民眾，切勿貪圖小利或輕信他人，將個人帳戶、提款卡或密碼交付或出售他人，以免觸法成為詐欺共犯，得不償失。
