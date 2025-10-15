詐團創投資社團台中警化身股民加入 用交20萬投資抓到女車手

第六警分局協和派出所上月底網路巡邏時，發現臉書有一個股票投資社團廣告，內容疑似涉及詐騙活動，警員化身股民加入後，對方要求交付20萬元獲得「內線資訊」，警方誘出負責取款的鄭姓女車手，當場查扣涉案識別證等贓證物，依詐欺取財罪移送後，檢方命以5萬元交保，另追查幕後集團。

警方調查發現，該股票投資群組內，藏有多個「殭屍帳號」，假冒投資專員散布「透過內線交易獲利」、「保證高報酬」等不實訊息，誘導民眾投入資金，形成一個精心編織的詐騙網。

警方為防止更多民眾受害，隨即展開誘捕偵查行動，抱持「以身受騙」的態度，化身股民假意加入社團與對方接觸，在其要求繳20萬元來獲取「內線資訊」時，便隨即收網，於面交時成功在現場逮捕前來取款的鄭姓女車手（42歲），查扣相關識別證等證物。

據查，目前詐騙集團多會利用社群平台招攬想要求職、賺錢的民眾，或是在網路假借交友、交往名義，騙取他們來擔任取款車手，就算遭警方查獲後，也可將人當作「免洗筷」拋棄，並設下斷點，以防警方追緝。

一般民眾於上網時更應該多加小心注意，舉凡投資、購物、報名旅行團、演唱會門票或是打著幫你向詐團討回公道的駭客組織，都有可能是詐騙核心話術之一。

第六警分局強調，將透過持續的網路巡邏來查緝外，也要民眾自己提高警覺，才能安全地守護自身財產、防堵詐騙。