「網路詐騙通報查詢網」建置1年 月均要求下架逾1萬訊息

數發部書面報告指出，「網路詐騙通報查詢網」建置1年來，共3萬4413人下載使用，總計通報34萬5731則疑似詐騙訊息，其中18萬1978則確認為詐騙，平均每月通知要求平台下架逾1萬則詐騙訊息。

立法院交通委員會明天邀數位發展部部長林宜敬列席報告業務概況，並備質詢。

根據數發部今天出爐的書面報告，為強化網路詐騙防制成效，經整合各主要社群媒體平台可疑詐騙訊息檢舉管道，完成建置「網路詐騙通報查詢網」，供民眾即時查詢與通報可疑網路詐騙訊息，自去年9月30日開始公測，並於今年5月15日正式上線。

數發部指出，自去年9月30日至今年9月30日止，共有3萬4413位民眾下載使用，有7676人使用APP通報過案件，總計通報34萬5731則疑似詐騙訊息，其中，18萬1978則經被偽冒公眾人物或主責機關確認為詐騙訊息，平均每個月超過1萬則詐騙訊息經數發部通知要求下架。

此外，數發部自民國112年12月起推動「詐騙樣態分析」，針對網路廣告平台進行高風險詐騙案件掃描，並導入應用「網路詐騙通報查詢網」，作為案件比對及預警依據。

數發部表示，去年至今年9月底，掃獲高風險金融投資廣告案件數，已由單週最高7萬7484件，下降至平均每週約837件；掃獲身分冒充詐騙廣告案件數，已由單週最高3萬8139件，下降至平均每週約1685件。

外界也關注國內海纜設置進度，數發部指出，台馬4號與台金澎4號預計明年6月完工，同時將補助電信事業建置微波系統或擴充既有微波系統容量，藉由增加多元通訊路由，降低斷纜風險對通訊服務的衝擊。

數發部表示，公私協力持續鼓勵電信事業強化海纜登陸站防護措施，預計今年底前完成國際海纜登陸站強化項目至少1案，明年起補助範圍擴大至精進海纜預警系統、加速斷纜修復期程等，提升台灣聯外通訊持續運作穩定性。