假交友詐騙誘投資家具 台中男險匯款警銀聯手阻詐

陳姓男子日前認識女網友，對方稱熟識香港商家具業者，可低價進口家具，邀陳男投資創業，他到住家附近銀行要匯款新台幣60萬元，行員發現有異報案，與警勸退匯款，成功保住陳男積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所8日上午11時多，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有男子欲大額匯款疑似遭到詐騙，請警方前來協助。

員警到場後了解，30多歲陳姓男子日前在網路上認識1名暱稱「小韻」的女網友，雙方聊天後，對方稱認識香港商家具業者，聲稱有管道可低價進口各類「居家用家具」來台，希望陳男與她合資創業。

陳男得知後決定投資60萬元，當天前往銀行欲轉帳匯款到女網友指定的公司帳戶，經行員發現男子所提供非公司帳戶，認為有異立即通報警方到場。

經員警查看男子手機對話內容，確認為假交友詐騙手法，在警方勸導與說明類似詐騙案例後，他才相信自己受騙，決定取消匯款並感謝警方與行員協助保住積蓄。