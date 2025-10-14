快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

假交友詐騙誘投資家具 台中男險匯款警銀聯手阻詐

中央社／ 台中14日電

陳姓男子日前認識女網友，對方稱熟識香港商家具業者，可低價進口家具，邀陳男投資創業，他到住家附近銀行要匯款新台幣60萬元，行員發現有異報案，與警勸退匯款，成功保住陳男積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所8日上午11時多，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有男子欲大額匯款疑似遭到詐騙，請警方前來協助。

員警到場後了解，30多歲陳姓男子日前在網路上認識1名暱稱「小韻」的女網友，雙方聊天後，對方稱認識香港商家具業者，聲稱有管道可低價進口各類「居家用家具」來台，希望陳男與她合資創業。

陳男得知後決定投資60萬元，當天前往銀行欲轉帳匯款到女網友指定的公司帳戶，經行員發現男子所提供非公司帳戶，認為有異立即通報警方到場。

經員警查看男子手機對話內容，確認為假交友詐騙手法，在警方勸導與說明類似詐騙案例後，他才相信自己受騙，決定取消匯款並感謝警方與行員協助保住積蓄。

家具 詐騙

延伸閱讀

23歲女疑遭凌虐死亡慘遭棄屍 好友因良心不安1年後報案已成白骨

檢舉獎金入袋！中壢小黃運將發現乘客是車手 悄報案助警方逮人

影／目睹乘客下車詐騙！桃園運匠機警報案逮車手 可獲1萬檢舉獎金

假婚姻真詐財 台中男欲匯36萬聘金警銀即時阻詐

相關新聞

「大型水房洗錢3.4億元」全台363人遭詐 首腦500萬交保戴電子腳環

台中地檢署偵辦邱姓男子為首大型假幣商詐欺水房，邱等配合柬埔寨詐騙機房，利用虛擬幣洗錢高達3.4億元，檢方今年3月已依組織...

桃警前進陸軍專校強化識詐教育 助官兵辨識詐騙陷阱

面對詐騙手法日新月異，軍中亦難置身事外。為提升官兵識詐能力、降低受騙風險，桃園市中壢區陸軍專科學校特別邀請桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊防詐宣導團，實施防詐宣導講座，針對官兵常遭遇的詐騙情境進行深入剖析，獲得熱烈迴響。

小心！Threads桃園跨年徵才廣告「係假ㄟ」 觀旅局提醒民眾勿受騙

距離跨年只剩2個月，不少民眾都很期待跨年晚會的到來，詐騙集團也鎖定跨年活動來行騙，Threads就出現了桃園跨年晚會在徵現場工作人員的假廣告，桃園市觀光旅遊局特別澄清，這些都不是主辦官方發布的訊息，請民眾提高警覺勿受騙。

金門女打遊戲誤信代儲遭詐1.3萬 警方及時勸阻保住血汗錢

金門一名吳姓女子日前在遊玩線上遊戲《不朽遠征》時，因貪圖快速升級，誤信網友「代儲代練」廣告，險些遭詐新台幣1萬3千元，幸...

甘露梨果農淪詐團車手 求交保稱家裡不缺錢...怕父母受刺激

詹姓果農趁農閒時上網找工作，卻加入詐騙集團當車手四處領贓款，單筆甚至高達百萬元釀多人受害，法院已依詐欺罪判他10月；詹因...

影／目睹乘客下車詐騙！桃園運匠機警報案逮車手 可獲1萬檢舉獎金

桃園市中壢區一名63歲田姓婦人落入假投資詐騙陷阱，於國慶連假與詐團成員約在桃園高鐵站附近面交，王男搭乘的計程車司機察覺有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。