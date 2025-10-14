快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦邱姓男子為首大型假幣商詐欺水房，邱等配合柬埔寨詐騙機房，利用虛擬幣洗錢高達3.4億元，檢方今年3月已依組織、詐欺及洗錢等罪嫌，起訴邱等一共10人；台中地院根據審理進度，今命邱男、張姓幹部，各500萬元、200萬元交保，均戴電子腳環、限制住居及出境出海。

檢調查，邱男2023年起和柬埔寨的境外詐欺機房配合，由機房成員以假交友真詐財、宣稱高額獲利等詐術，騙民眾投資虛假投資平台，一但民眾將款項匯入指定人頭帳戶後，邱就指示水房成員陸續設立多家「虛擬貨幣公司」，並製作不實的幣商交易LINE對話紀錄。

檢調發現，邱等以「買賣泰達幣」為名，實則由虛擬貨幣公司帳戶收取詐騙贓款，再由水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等模式層轉洗錢。

檢調指出，邱及共犯十多人，先前已涉及多起詐欺、洗錢，且集團分工細密還有教戰守則，能藉由預先製作的不實幣商交易LINE 對話紀錄，飾詞推稱為「個人幣商」交易。

經統計，全案查扣泰達幣3萬8000多顆，洗錢總金額逾3億元，遭詐騙人數達363人，台中地檢署今年3月已依組織、加重詐欺等罪嫌起訴，移審台中地院審理中。

調查局破獲假幣商詐欺水房案，洗錢金額逾3億。圖／調查局提供
虛擬貨幣 詐欺 洗錢

「大型水房洗錢3.4億元」全台363人遭詐 首腦500萬交保戴電子腳環

台中地檢署偵辦邱姓男子為首大型假幣商詐欺水房，邱等配合柬埔寨詐騙機房，利用虛擬幣洗錢高達3.4億元，檢方今年3月已依組織...

桃警前進陸軍專校強化識詐教育 助官兵辨識詐騙陷阱

面對詐騙手法日新月異，軍中亦難置身事外。為提升官兵識詐能力、降低受騙風險，桃園市中壢區陸軍專科學校特別邀請桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊防詐宣導團，實施防詐宣導講座，針對官兵常遭遇的詐騙情境進行深入剖析，獲得熱烈迴響。

小心！Threads桃園跨年徵才廣告「係假ㄟ」 觀旅局提醒民眾勿受騙

距離跨年只剩2個月，不少民眾都很期待跨年晚會的到來，詐騙集團也鎖定跨年活動來行騙，Threads就出現了桃園跨年晚會在徵現場工作人員的假廣告，桃園市觀光旅遊局特別澄清，這些都不是主辦官方發布的訊息，請民眾提高警覺勿受騙。

金門女打遊戲誤信代儲遭詐1.3萬 警方及時勸阻保住血汗錢

金門一名吳姓女子日前在遊玩線上遊戲《不朽遠征》時，因貪圖快速升級，誤信網友「代儲代練」廣告，險些遭詐新台幣1萬3千元，幸...

甘露梨果農淪詐團車手 求交保稱家裡不缺錢...怕父母受刺激

詹姓果農趁農閒時上網找工作，卻加入詐騙集團當車手四處領贓款，單筆甚至高達百萬元釀多人受害，法院已依詐欺罪判他10月；詹因...

影／目睹乘客下車詐騙！桃園運匠機警報案逮車手 可獲1萬檢舉獎金

桃園市中壢區一名63歲田姓婦人落入假投資詐騙陷阱，於國慶連假與詐團成員約在桃園高鐵站附近面交，王男搭乘的計程車司機察覺有...

