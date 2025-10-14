「大型水房洗錢3.4億元」全台363人遭詐 首腦500萬交保戴電子腳環

台中地檢署偵辦邱姓男子為首大型假幣商詐欺水房，邱等配合柬埔寨詐騙機房，利用虛擬幣洗錢高達3.4億元，檢方今年3月已依組織、詐欺及洗錢等罪嫌，起訴邱等一共10人；台中地院根據審理進度，今命邱男、張姓幹部，各500萬元、200萬元交保，均戴電子腳環、限制住居及出境出海。

檢調查，邱男2023年起和柬埔寨的境外詐欺機房配合，由機房成員以假交友真詐財、宣稱高額獲利等詐術，騙民眾投資虛假投資平台，一但民眾將款項匯入指定人頭帳戶後，邱就指示水房成員陸續設立多家「虛擬貨幣公司」，並製作不實的幣商交易LINE對話紀錄。

檢調發現，邱等以「買賣泰達幣」為名，實則由虛擬貨幣公司帳戶收取詐騙贓款，再由水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等模式層轉洗錢。

檢調指出，邱及共犯十多人，先前已涉及多起詐欺、洗錢，且集團分工細密還有教戰守則，能藉由預先製作的不實幣商交易LINE 對話紀錄，飾詞推稱為「個人幣商」交易。