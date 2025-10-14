小心！Threads桃園跨年徵才廣告「係假ㄟ」 觀旅局提醒民眾勿受騙

詐騙集團假冒桃園跨年主辦，發布假的徵才資訊。圖：翻攝自樂遊桃園

距離跨年只剩2個月，不少民眾都很期待跨年晚會的到來，詐騙集團也鎖定跨年活動來行騙，Threads就出現了桃園跨年晚會在徵現場工作人員的假廣告，桃園市觀光旅遊局特別澄清，這些都不是主辦官方發布的訊息，請民眾提高警覺勿受騙。

桃園市觀旅局臉書粉絲專頁遭冒名。圖：翻攝自樂遊桃園

Threads日前出現一則貼文，內容提到「桃園跨年晚會誠徵現場協助人員，一起迎接2026的第一刻。」更聲稱有近距離接觸藝人的機會，要民眾填表單應徵。對此，觀旅局澄清，這是假訊息，並非官方所發布。

此外，近日觀旅局臉書粉絲專頁也遭冒名，觀旅局表示，該局的官方臉書名稱為「樂遊桃園」，有官方認證的藍勾勾，也不會私訊跟民眾要個資、要求點擊不明連結，請大家多注意。

本文章來自《桃園電子報》。原文：小心！Threads桃園跨年徵才廣告係假ㄟ 觀旅局提醒民眾勿受騙