小心！Threads桃園跨年徵才廣告「係假ㄟ」 觀旅局提醒民眾勿受騙
距離跨年只剩2個月，不少民眾都很期待跨年晚會的到來，詐騙集團也鎖定跨年活動來行騙，Threads就出現了桃園跨年晚會在徵現場工作人員的假廣告，桃園市觀光旅遊局特別澄清，這些都不是主辦官方發布的訊息，請民眾提高警覺勿受騙。
Threads日前出現一則貼文，內容提到「桃園跨年晚會誠徵現場協助人員，一起迎接2026的第一刻。」更聲稱有近距離接觸藝人的機會，要民眾填表單應徵。對此，觀旅局澄清，這是假訊息，並非官方所發布。
此外，近日觀旅局臉書粉絲專頁也遭冒名，觀旅局表示，該局的官方臉書名稱為「樂遊桃園」，有官方認證的藍勾勾，也不會私訊跟民眾要個資、要求點擊不明連結，請大家多注意。
