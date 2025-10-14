快訊

不動產詐騙案件頻傳 台中市地政局大甲宣導「防詐三寶」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

民間詐騙案件層出不窮，內政部雖推出了地政防詐三寶，但近年來仍是頻傳不動產詐騙案件，大甲地政事務所因而宣導三項免費且便民服務，不只進入社區更優化申辦流程，主任許世強說，市民完成申請後，未來系統將在「收件」及「異動完成」兩個階段，透過手機簡訊或電子郵件進行即時通知，讓民眾能在第一時間掌握地籍異動情況，形成一道防詐防線。

大甲地政事務所指出，近期詐騙集團常假借不動產「抵押權設定」與「預告登記」名義進行詐騙。為強化防詐防護，內政部於今年8月15日全面升級「地籍異動即時通」服務，新增「預告登記」通知功能。

主任許世強表示，為了有效防止不動產詐騙案件，保護地方鄉親的財產安全，當不動產所有權人名下的不動產申請特定登記案件時，系統將在「收件」及「異動完成」兩個階段，便透過手機簡訊或電子郵件進行即時通知，讓民眾立即掌握地籍異動情況，第一時間形成地政防詐防線。

今天於大甲區中山社區關懷據點開展宣導活動，活動現場特別設置了「地籍異動即時通」申辦服務專區，讓長輩可以就近就地申請，輕鬆完成登錄，不必多次往返地政事務所。台中市地政局並表示，內政部推出了「地政防詐三寶」，包括「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」三項免費且便捷的服務。

強調民眾如需升級預警機制，強化防詐保護，可親至各地政事務所辦理，也可利用自然人憑證或工商憑證，登入內政部「數位櫃台」https://dcland.moi.gov.tw/進行線上申請。

台中市防詐列車今天開進大甲社區，籲市民快去申請各地地政事務所申請，守護民眾不動產。圖／台中市政府提供
