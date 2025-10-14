快訊

金門女打遊戲誤信代儲遭詐1.3萬 警方及時勸阻保住血汗錢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名吳姓女子日前在遊玩線上遊戲《不朽遠征》時，因貪圖快速升級，誤信網友「代儲代練」廣告，險些遭詐新台幣1萬3千元，幸好土地銀行金門分行行員機警識破，立即通報金城派出所到場協助，成功攔阻詐騙

金城分局指出，吳女為了讓角色衝上排行榜，在遊戲中結識一名自稱可提供「代練衝等級、代儲金幣」服務的網友，對方聲稱只要先匯款至指定帳戶即可操作，吳女信以為真，隨即前往土地銀行金門分行辦理匯款。

行員楊心寧、田靜華察覺異狀，發現受款帳號為境外帳戶，且吳女匯款理由反覆、內容不合理，懷疑為詐騙案，立即依程序通報警方。

金城派出所警員何泓稷、洪德海到場後，向吳女說明「遊戲代儲、代練」詐騙常見手法，並舉出多起類似案例，經警方耐心勸導後，吳女驚覺受騙，當場打消匯款念頭，頻頻向警方與行員致謝。

金城分局長朱政憲提醒，網路詐騙猖狂，詐騙手法不斷翻新，尤其是遊戲社群中的「代儲、代練」陷阱最易讓人掉以輕心，呼籲民眾網路交易務必查證來源，若有疑慮可撥打165反詐騙專線或至派出所諮詢，避免金錢損失。

