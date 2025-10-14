甘露梨果農淪詐團車手 求交保稱家裡不缺錢...怕父母受刺激

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

詹姓果農趁農閒時上網找工作，卻加入詐騙集團當車手四處領贓款，單筆甚至高達百萬元釀多人受害，法院已依詐欺罪判他10月；詹因羈押聲請交保，稱自己在種卓蘭特產甘露梨，近期沒採收會有重大損失，他家中不缺錢，但怕父母受不了刺激，法院命他5萬元交保，可抗告。

詹聲請指出，他是農耕休做時找工作誤入詐團陷阱去收款，他有正當務農工作，父母年近8旬，家中經濟靠他1人支撐，之前在1甲地栽種卓蘭特產甘露梨，9月、10月將採收，若未採收會有巨大損失，且之前嫁接梨花苗價值約250萬元。

詹還說，他家中不是很缺錢，但今年一整季都報銷未採收，父母可能受不了這種刺激，本案已審理完畢，他也批檢警編造事實稱他有收車資1萬元，警詢時他沒自白，本身也是被害人，他是個安分守己的果農，請求交保。

台中地院查，詹男因短期內多次取款、交付上手，因有反覆實施之虞予以羈押，9月30日依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判詹有期徒刑10月，併科罰金3萬元，仍可上訴。

中院指出，詹男犯案的被害人遍及全台，就目前所知詹單次取款金額動輒數十萬元甚至百萬元，審理時詹也說「我覺得怪怪的，但還是去做了」等語，可見他已預見取款工作不尋常卻未停手，反食髓知味繼續當車手出面領贓款。

中院考量，詹在詐團中擔任下層車手，難認和上游有密切聯繫管道，在審酌他務農、農閒時上網找工作誤入詐團等一切情狀，命他5萬元交保，准予停止羈押、限制住居。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
詐團

