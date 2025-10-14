聽新聞
影／目睹乘客下車詐騙！桃園運匠機警報案逮車手 可獲1萬檢舉獎金
桃園市中壢區一名63歲田姓婦人落入假投資詐騙陷阱，於國慶連假與詐團成員約在桃園高鐵站附近面交，王男搭乘的計程車司機察覺有異報警，警方與計程車司機密切配合下，順利查獲38歲王姓男詐欺車手，現場查扣現金新台幣376萬元等證物，依法偵辦。
中壢警分局青埔派出所9日下午3時許接獲報案，在中壢區高鐵北路一段疑似有詐騙集團正在詐騙民眾，請求警方協助。
經警方到場了解，63歲田姓婦人誤信詐騙集團所稱「國際銅價上漲、投資銅期貨可獲高報酬」，於9日提領大額現金交付王嫌，更受詐團指示向行員以「家中需要裝潢」來應付關懷提問，順利提領大筆現金。而王嫌於下午2時搭車後，多次變換目的地，一下稱要南下屏東、又改往苗栗，最後轉往台北文山區，行跡反覆，引起計程車司機懷疑。
司機在等待過程中目擊婦人將包裹交付王嫌，懷疑涉及詐騙，隨即透過計程車群組通知同行協助報案。警方接獲通報後，於青埔高鐵站附近攔停計程車，成功查獲王嫌，現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。
中壢警分局長林鼎泰表示，內政部警政署自今年7月1日起提供檢舉詐欺車手獎金，民眾若提供具體線索或協助警方查獲詐欺車手（含領款、取簿、收水），經審核通過後可獲新台幣1萬元獎金。熱心司機積極協助，已報請警政署審核，呼籲民眾若發現可疑提領、收款行為，可立即向警方通報。
