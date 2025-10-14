快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

影／目睹乘客下車詐騙！桃園運匠機警報案逮車手 可獲1萬檢舉獎金

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區一名63歲田姓婦人落入假投資詐騙陷阱，於國慶連假與詐團成員約在桃園高鐵站附近面交，王男搭乘的計程車司機察覺有異報警，警方與計程車司機密切配合下，順利查獲38歲王姓男詐欺車手，現場查扣現金新台幣376萬元等證物，依法偵辦。

中壢警分局青埔派出所9日下午3時許接獲報案，在中壢區高鐵北路一段疑似有詐騙集團正在詐騙民眾，請求警方協助。

經警方到場了解，63歲田姓婦人誤信詐騙集團所稱「國際銅價上漲、投資銅期貨可獲高報酬」，於9日提領大額現金交付王嫌，更受詐團指示向行員以「家中需要裝潢」來應付關懷提問，順利提領大筆現金。而王嫌於下午2時搭車後，多次變換目的地，一下稱要南下屏東、又改往苗栗，最後轉往台北文山區，行跡反覆，引起計程車司機懷疑。

司機在等待過程中目擊婦人將包裹交付王嫌，懷疑涉及詐騙，隨即透過計程車群組通知同行協助報案。警方接獲通報後，於青埔高鐵站附近攔停計程車，成功查獲王嫌，現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，內政部警政署自今年7月1日起提供檢舉詐欺車手獎金，民眾若提供具體線索或協助警方查獲詐欺車手（含領款、取簿、收水），經審核通過後可獲新台幣1萬元獎金。熱心司機積極協助，已報請警政署審核，呼籲民眾若發現可疑提領、收款行為，可立即向警方通報。

中壢警方與計程車司機密切配合下，於桃園高鐵站盧金查獲38歲王姓男詐欺車手。圖／警方提供
中壢警方與計程車司機密切配合下，於桃園高鐵站盧金查獲38歲王姓男詐欺車手。圖／警方提供
中壢警方與計程車司機密切配合下，於桃園高鐵站盧金查獲38歲王姓男詐欺車手。圖／警方提供
中壢警方與計程車司機密切配合下，於桃園高鐵站盧金查獲38歲王姓男詐欺車手。圖／警方提供
警方逮捕車手後於現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物。圖／警方提供
警方逮捕車手後於現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物。圖／警方提供
警方逮捕車手後於現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物。圖／警方提供
警方逮捕車手後於現場查扣現金新台幣376萬元、收據、手機及識別證等證物。圖／警方提供

計程車司機 詐騙集團 詐欺

延伸閱讀

公司董座力挺桃園消防局 捐救護車守護市民安全

淡水桃園機場快線規畫24站 新北市議員指「只是有到機場的公車」

模擬巷弄火警！桃園消防逼真演練 跨分隊協作強化救災能力

新店北宜路離奇死亡車禍 男子半夜躺路中遭計程車輾過當場死亡

相關新聞

甘露梨果農淪詐團車手 求交保稱家裡不缺錢...怕父母受刺激

詹姓果農趁農閒時上網找工作，卻加入詐騙集團當車手四處領贓款，單筆甚至高達百萬元釀多人受害，法院已依詐欺罪判他10月；詹因...

影／目睹乘客下車詐騙！桃園運匠機警報案逮車手 可獲1萬檢舉獎金

桃園市中壢區一名63歲田姓婦人落入假投資詐騙陷阱，於國慶連假與詐團成員約在桃園高鐵站附近面交，王男搭乘的計程車司機察覺有...

假檢警詐騙勾結通訊行 贓款買高價手機洗錢…新北檢起訴7人

新北地檢署日前破獲一個假檢警詐騙集團，查出該集團涉嫌與李姓、黃姓通訊行業者勾結，由2人出面租用多處房屋再申請市內電話，供...

虛幣分析師陳梅慧遺作 助警凍結697萬詐騙贓款返還被害人

詐騙被害人最在意能否拿回財損，刑事局偵二大隊去年與虛擬貨幣交易所XREX合作，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項，...

土地仲介稱投資獲利翻倍？桃園婦衝銀行匯款被阻…險遭詐1715萬

桃園市一名57歲林姓婦人日前前往平鎮區環南路中國信託辦理鉅額匯款，金額高達1715萬元，由於婦人臨櫃填單時神情慌張，面對...

打詐儀錶板最新統計！上月詐騙財損67.1億 王彩樺也接到詐團電話

警政署「165打詐儀表板」網站統計，上月受理詐欺案1萬4109件、財損67.1億元，均較去年同期下降，不過假投資1769...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。