詐團人頭門號逾半數為自願提供 NCC：賣門號違法

近期有通訊業者疑勾結詐騙集團，由通訊行提供4000門不法人頭電信門號供詐團使用。國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲今天表示，經查至少2000門號是自願性人頭，提醒民眾出售門號屬違法行為。

黃文哲接受中央社採訪時說，台中警方9月底宣布破獲一起通訊業者疑勾結詐騙集團案，查扣人頭門號約4000門，初步清查被害人數約250名、財損約新台幣5億元。NCC已對電信行展開追查，透過電信事業受理申辦電信服務風險管理機制，審查客戶身分、申辦目的及用途後，發現至少2000門號為自然人自願提供。

黃文哲指出，NCC已對電信行稽查，不過詐團現在會透過蝦皮等網路平台收購自然人門號。據了解，一門門號約5000元，不少民眾因貪圖小利或急需用錢而辦門號換現金，這是違法行為，不是一句「我不知道」就沒事，呼籲民眾勿以身試法。

NCC近日也在社群網站臉書（Facebook）發文表示，有網路廣告寫「辦門號就可以快速換現金」，當心成為詐欺幫助犯。NCC強調，販賣手機門號、SIM卡都是違法行為，這些門號可能會被作為詐欺工具，即使當事人不知道會被用來詐騙，仍可能構成幫助詐欺罪。

NCC以案例說明，有民眾將申辦的手機門號SIM卡提供詐團使用，獲取1500元報酬，構成幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，遭處有期徒刑3月，併科罰金3萬元。