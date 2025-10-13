詐團人頭門號逾半數為自願提供 NCC：賣門號違法

快訊

中央社／ 台北13日電

近期有通訊業者疑勾結詐騙集團，由通訊行提供4000門不法人頭電信門號供詐團使用。國家通訊傳播委員會（NCC）主秘黃文哲今天表示，經查至少2000門號是自願性人頭，提醒民眾出售門號屬違法行為。

黃文哲接受中央社採訪時說，台中警方9月底宣布破獲一起通訊業者疑勾結詐騙集團案，查扣人頭門號約4000門，初步清查被害人數約250名、財損約新台幣5億元。NCC已對電信行展開追查，透過電信事業受理申辦電信服務風險管理機制，審查客戶身分、申辦目的及用途後，發現至少2000門號為自然人自願提供。

黃文哲指出，NCC已對電信行稽查，不過詐團現在會透過蝦皮等網路平台收購自然人門號。據了解，一門門號約5000元，不少民眾因貪圖小利或急需用錢而辦門號換現金，這是違法行為，不是一句「我不知道」就沒事，呼籲民眾勿以身試法。

NCC近日也在社群網站臉書（Facebook）發文表示，有網路廣告寫「辦門號就可以快速換現金」，當心成為詐欺幫助犯。NCC強調，販賣手機門號、SIM卡都是違法行為，這些門號可能會被作為詐欺工具，即使當事人不知道會被用來詐騙，仍可能構成幫助詐欺罪。

NCC以案例說明，有民眾將申辦的手機門號SIM卡提供詐團使用，獲取1500元報酬，構成幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，遭處有期徒刑3月，併科罰金3萬元。

NCC 詐騙集團 洗錢防制法

相關新聞

假檢警詐騙勾結通訊行 贓款買高價手機洗錢…新北檢起訴7人

新北地檢署日前破獲一個假檢警詐騙集團，查出該集團涉嫌與李姓、黃姓通訊行業者勾結，由2人出面租用多處房屋再申請市內電話，供...

虛幣分析師陳梅慧遺作 助警凍結697萬詐騙贓款返還被害人

詐騙被害人最在意能否拿回財損，刑事局偵二大隊去年與虛擬貨幣交易所XREX合作，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項，...

土地仲介稱投資獲利翻倍？桃園婦衝銀行匯款被阻…險遭詐1715萬

桃園市一名57歲林姓婦人日前前往平鎮區環南路中國信託辦理鉅額匯款，金額高達1715萬元，由於婦人臨櫃填單時神情慌張，面對...

打詐儀錶板最新統計！上月詐騙財損67.1億 王彩樺也接到詐團電話

警政署「165打詐儀表板」網站統計，上月受理詐欺案1萬4109件、財損67.1億元，均較去年同期下降，不過假投資1769...

送雨鞋、物資…假借花蓮救災詐騙 刑事局籲「善良不能沒有防備」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，刑事局統計相關詐騙案11件、財損62萬元，有詐騙集團宣稱送雨鞋供救災，以認證金融帳戶騙匯款...

現金塞麻袋放停車場 63歲車手遭逮

六十三歲林姓男子涉將一個麻袋放在新北市圓通路一處停車場車輛輪胎旁，被巡邏員警撞見，查出林涉洗錢遭通緝，打開麻袋裡面有卅二...

