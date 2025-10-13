假檢警詐騙勾結通訊行 贓款買高價手機洗錢…新北檢起訴7人

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署日前破獲一個假檢警詐騙集團，查出該集團涉嫌與李姓、黃姓通訊行業者勾結，由2人出面租用多處房屋再申請市內電話，供詐團作為機房使用，詐團再將贓款提領一空，或以人頭電話向各大購物網站購買手機進行洗錢，依詐欺取財及違反洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴7人。

全案由新北檢企業犯罪專組檢察官陳佳伶指揮新北市中和警分局偵辦，經查共有近20位民眾受害，詐騙金額達2000萬餘元。

新北檢表示，李男、黃男等人為通訊行業者，卻與詐團勾結承租多處房屋並申辦市話，透過轉換器供詐團成員自境外致電被害人，假冒金融機構、警察局或地檢署，告知被害人因涉及犯罪須交付提款卡、密碼以配合調查，致被害人陷於錯誤，依指示交付提款卡和密碼。

之後，該詐團成員或將帳戶提領一空，或以人頭電話註冊會員帳號後，向各大購物網站購買手機，以帳戶取得贓款支付價款，再將手機轉賣他人以進行洗錢。檢警日前針對詐騙轉接機房等8處搜索，拘提李、黃等人到案，並將李男聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署日前破獲一個假檢警詐騙集團，查出該集團涉嫌與李姓、黃姓通訊行業者勾結租用多處房屋及申請市話作為機房使用，再購買高價手機洗錢，檢方依詐欺取財及違反洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴7人。圖／示意圖，非本案扣案證物，聯合報系資料照片
新北地檢署日前破獲一個假檢警詐騙集團，查出該集團涉嫌與李姓、黃姓通訊行業者勾結租用多處房屋及申請市話作為機房使用，再購買高價手機洗錢，檢方依詐欺取財及違反洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴7人。圖／示意圖，非本案扣案證物，聯合報系資料照片

