虛幣分析師陳梅慧遺作 助警凍結697萬詐騙贓款返還被害人

詐騙被害人最在意能否拿回財損，刑事局偵二大隊去年與虛擬貨幣交易所XREX合作，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項，上月返還20名被害人。警方說，這是車禍過世的XREX首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，協助警方分析幣流返還的最後一案。

刑事局今舉行「165打詐儀表板」記者會，說明詐騙贓款返還案例。警方調查，詐騙集團在臉書上傳投資台股廣告，將被害人拉進LINE投資群組，去年初起誘使20人匯款697萬餘元至林姓男子等6人的人頭帳戶，透過XREX買泰達幣洗錢。

刑事局偵二大隊過濾165反詐騙系統平台資料，去年9至12月通知林等6人到案依詐欺等罪送辦，並與XREX合作凍結涉詐金流、幣流，經陳梅慧協助分析，凍結交易所泰達幣11萬7746顆、交易所帳戶款項317萬963元，價值共697萬1051元。