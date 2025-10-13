虛幣分析師陳梅慧遺作 助警凍結697萬詐騙贓款返還被害人

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙被害人最在意能否拿回財損，刑事局偵二大隊去年與虛擬貨幣交易所XREX合作，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項，上月返還20名被害人。警方說，這是車禍過世的XREX首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，協助警方分析幣流返還的最後一案。

刑事局今舉行「165打詐儀表板」記者會，說明詐騙贓款返還案例。警方調查，詐騙集團在臉書上傳投資台股廣告，將被害人拉進LINE投資群組，去年初起誘使20人匯款697萬餘元至林姓男子等6人的人頭帳戶，透過XREX買泰達幣洗錢。

刑事局偵二大隊過濾165反詐騙系統平台資料，去年9至12月通知林等6人到案依詐欺等罪送辦，並與XREX合作凍結涉詐金流、幣流，經陳梅慧協助分析，凍結交易所泰達幣11萬7746顆、交易所帳戶款項317萬963元，價值共697萬1051元。

警方報士林地檢署向法院聲請扣押裁定獲准，上月全數返還20名被害人。辦案警官說，這是依刑事訴訟法「舊制」發還的最後一件虛幣詐騙案，須取得令狀執行、通知被害人詢問發還筆錄、確認發還金額等，過程冗長，被害人受騙1年後才拿回錢，現在依詐欺犯罪危害防制條例「新制」返還，可在1至2個月完成。

刑事局偵二大隊去年查獲林姓男子等6名人頭帳戶者，與虛擬貨幣交易所XREX合作，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項。記者李奕昕／翻攝
刑事局偵二大隊去年查獲林姓男子等6名人頭帳戶者，與虛擬貨幣交易所XREX合作，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項。記者李奕昕／翻攝
刑事局偵二大隊去年與虛擬貨幣交易所XREX合作開會，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項，上月返還20名被害人。記者李奕昕／翻攝
刑事局偵二大隊去年與虛擬貨幣交易所XREX合作開會，扣押價值共697萬餘元的泰達幣及帳戶款項，上月返還20名被害人。記者李奕昕／翻攝

被害人 詐騙集團 帳戶 陳梅慧 虛擬貨幣 詐欺

