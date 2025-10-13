土地仲介稱投資獲利翻倍？桃園婦衝銀行匯款被阻…險遭詐1715萬

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名57歲林姓婦人日前前往平鎮區環南路中國信託辦理鉅額匯款，金額高達1715萬元，由於婦人臨櫃填單時神情慌張，面對行員關懷提問也支吾其詞，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

林婦家住平鎮區，自稱日前結識一名土地仲介，對方聲稱土地蓋樓竣工後投資將獲利翻倍，婦人聽後不疑有他，拿著存摺及印鑑前往銀行準備將存款1715萬全數匯出，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且這份投資也完全沒有契約保障，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助。

警方到場後了解，婦人起初仍深信不疑，執意將金額匯出，經過員警及行員向婦人耐心解說，告知有許多詐騙集團利用話術博取信任及好感，再以投資名義要求民眾投入積蓄，婦人這才了解自己遇到詐騙，而婦人也不斷感謝行員、警方的熱心協助，才能幸運保住血汗錢。

平鎮分局長徐坤隆今上午前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全；呼籲民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，金融機構如遇民眾疑似有遭詐騙狀況，可積極主動通知警方到場協助。

平鎮分局長徐坤隆（左2）今上午前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。圖／警方提供
平鎮分局長徐坤隆（左2）今上午前往中國信託，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。圖／警方提供
桃園市57歲林姓婦人前往平鎮區環南路中國信託辦理鉅額匯款，婦人臨櫃填單時神情慌張，行員察覺有異報警，經員警及行員勸說及時阻詐。圖／警方提供
桃園市57歲林姓婦人前往平鎮區環南路中國信託辦理鉅額匯款，婦人臨櫃填單時神情慌張，行員察覺有異報警，經員警及行員勸說及時阻詐。圖／警方提供

