打詐儀錶板最新統計！上月詐騙財損67.1億 王彩樺也接到詐團電話

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署「165打詐儀表板」網站統計，上月受理詐欺案1萬4109件、財損67.1億元，均較去年同期下降，不過假投資1769件騙走26.3億元，財損占詐騙案3成6，仍是財損最高的詐騙手法。

刑事局今舉行165打詐儀表板記者會，藝人王彩樺到場宣導，她說，台灣人非常有愛心，但不知為什麼詐騙集團這麼猖狂，每次看新聞有長輩一生心血被騙走就覺得好心疼，為何這麼殘忍？她曾接到詐騙電話，對方自稱某銀行人員，指有人持她存摺要領錢，她掛斷電話前往警察機關，警察說是詐騙，因此一定要向警察或165反詐騙專線查證。

刑事局統計，上月全國平均每日受理詐騙案470件、財損2億2392萬元，較去年9月601件、3億9680萬元，分別下降22%與44%。刑事局表示，詐欺已初步下降，但手法不斷翻新，仍須高度警覺，以財損金額來看，假投資仍最嚴重。

據統計，上月受理詐欺案1萬4109件，前5名依序為網路購物詐騙占25.65%、假投資詐騙12.54%、假交友（投資詐財）詐騙7.36%、色情應召詐財詐騙6.07%、假交友（徵婚詐財）詐騙5.43%，合計57.2%。

上月受理詐欺案財損67億1779萬元，前5名依序為假投資詐騙占36.29%、假交友（投資詐財）詐騙22.06%、假檢警詐騙13.01%、網路購物詐騙3.98%、假交友（徵婚詐財）詐騙3.22%，共81.56%。

近期有詐團利用政府將普發現金1萬元，假冒財政部設釣魚網站，騙取民眾信用卡資料後盜刷，或假冒檢警稱民眾被冒名登記領取，以監管帳戶要求交錢，警方已接獲釣魚網站1件騙走5萬元。

刑事局提醒，普發現金1萬元即將上路，政府不會以簡訊或電子郵件通知領取、登入，也不會要求前往ATM或網路銀行轉帳，民眾應牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」4不原則，以官方資訊為準。

刑事局今舉行「165打詐儀表板」記者會，局長周幼偉（中）說明詐欺趨勢，邀藝人王彩樺（左二）宣導。記者李奕昕／攝影
刑事局今舉行「165打詐儀表板」記者會，局長周幼偉（左）說明詐欺趨勢，邀藝人王彩樺（右）宣導。記者李奕昕／攝影
刑事局今舉行「165打詐儀表板」記者會，說明詐欺趨勢。記者李奕昕／攝影
詐騙集團 詐欺 網路

