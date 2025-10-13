快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

送雨鞋、物資…假借花蓮救災詐騙 刑事局籲「善良不能沒有防備」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，刑事局統計相關詐騙案11件、財損62萬元，有詐騙集團宣稱送雨鞋供救災，以認證金融帳戶騙匯款，也有民眾愛心資助救災被騙，警方提醒「善良不能沒有防備」。

花蓮災情慘重，社會各界愛心湧現，民眾擔任志工救災或捐贈款項、物資，刑事局今舉行「165打詐儀錶板」記者會，說明假借花蓮救災詐騙手法，統計至本月7日受理11件、財損62萬元。

有詐團在Threads及臉書貼文，指免費提供志工雨鞋前往救災，僅需支付運費58元，待被害人加LINE聯繫，稱以「7-ELEVEN賣貨便」交貨，傳送假冒賣貨便的連結要求填輸資料，再假冒賣貨便客服人員以實名認證帳戶，要求用網路銀行匯款或ATM無卡存款，發生8件騙走48萬元。

有詐團在IG貼文，稱有償提供台灣運動彩券分析報告，所得全數捐贈災區，騙1人匯款3萬元。另有2件被騙資助救災，1人在IG貼文指資助前往救災的火車票費用，被新北市林口高中生假借救災騙取匯款7千多元，1人被假冒民間團體以救災名義騙匯款10萬元。

刑事局指出，這類「假熱情」、「假善心」詐騙，與以高獲利為誘因的詐術不同，而是訴諸公益、關懷與回饋，利用社會共感與人際信任，瓦解被害人戒心。

刑事局提醒，公益行為不會要求填帳戶帳號、銀行卡號或信用卡號，民眾如欲參與救災或捐款、捐物，務必循官方途徑辦理，透過如衛福部設立「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」帳號、花蓮縣政府「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」，並使用正確管道，如4大超商機台或Line Pay「愛心捐款」專區等平台操作，切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，刑事局統計相關詐騙案11件、財損62萬元，今舉行「165打詐儀錶板」記者會說明。記者李奕昕／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，刑事局統計相關詐騙案11件、財損62萬元，今舉行「165打詐儀錶板」記者會說明。記者李奕昕／攝影

馬太鞍溪 花蓮縣政府 詐騙集團

延伸閱讀

農業部：馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流 壩體仍不穩定

小心愛心變陷阱！詐團假花蓮救災名義行騙 王彩樺站台倡議全民識詐

花蓮一級開設何時降級？ 劉世芳籲花縣府速清查保全戶

鳳林也有災情 鎮長：工寮沒門牌不符國軍救災規定

相關新聞

送雨鞋、物資…假借花蓮救災詐騙 刑事局籲「善良不能沒有防備」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，刑事局統計相關詐騙案11件、財損62萬元，有詐騙集團宣稱送雨鞋供救災，以認證金融帳戶騙匯款...

現金塞麻袋放停車場 63歲車手遭逮

六十三歲林姓男子涉將一個麻袋放在新北市圓通路一處停車場車輛輪胎旁，被巡邏員警撞見，查出林涉洗錢遭通緝，打開麻袋裡面有卅二...

元大證券推出識別消息來源驗證平台 「識詐守門員」不用登入

近年詐騙手法日益翻新，投資人面臨的不實消息與假冒態樣層出不窮，元大證券特別推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」，讓投...

落實熱點防制 土城警鷹眼活逮詐團車手

新北市土城警分局警員賴尚煒因落實執行車手熱點防制勤務，日前在土城中央路某銀行ATM前，當場活逮一名正在領錢的馬姓詐騙集團...

桃園76歲婦夥同男子冒充書記官 詐騙逾3千萬房產代標金遭起訴

桃園市76歲馮姓老婦與64歲潘姓男子，涉嫌共同冒用公務員名義，以代標法拍屋為由，一人遊說、一人假扮書記官，向被害人巫姓女...

災民都要騙！七股、學甲受災戶急修房屋遭詐4戶報案 警逮1人

颱風造成台南沿海地區多處民宅屋頂、圍牆及鐵皮建物受損，缺工缺料民眾修繕困難，不肖業者趁機以「快速修繕」、「災後優惠施工」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。