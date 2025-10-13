送雨鞋、物資…假借花蓮救災詐騙 刑事局籲「善良不能沒有防備」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，刑事局統計相關詐騙案11件、財損62萬元，有詐騙集團宣稱送雨鞋供救災，以認證金融帳戶騙匯款，也有民眾愛心資助救災被騙，警方提醒「善良不能沒有防備」。

花蓮災情慘重，社會各界愛心湧現，民眾擔任志工救災或捐贈款項、物資，刑事局今舉行「165打詐儀錶板」記者會，說明假借花蓮救災詐騙手法，統計至本月7日受理11件、財損62萬元。

有詐團在Threads及臉書貼文，指免費提供志工雨鞋前往救災，僅需支付運費58元，待被害人加LINE聯繫，稱以「7-ELEVEN賣貨便」交貨，傳送假冒賣貨便的連結要求填輸資料，再假冒賣貨便客服人員以實名認證帳戶，要求用網路銀行匯款或ATM無卡存款，發生8件騙走48萬元。

有詐團在IG貼文，稱有償提供台灣運動彩券分析報告，所得全數捐贈災區，騙1人匯款3萬元。另有2件被騙資助救災，1人在IG貼文指資助前往救災的火車票費用，被新北市林口高中生假借救災騙取匯款7千多元，1人被假冒民間團體以救災名義騙匯款10萬元。

刑事局指出，這類「假熱情」、「假善心」詐騙，與以高獲利為誘因的詐術不同，而是訴諸公益、關懷與回饋，利用社會共感與人際信任，瓦解被害人戒心。