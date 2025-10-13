小心愛心變陷阱！詐團假花蓮救災名義行騙 王彩樺站台倡議全民識詐

快訊

今年9月全國平均每日受理詐騙案件470件、財損2億2392萬餘元。圖：刑事局提供

依據「165打詐儀錶板」最新統計，今(114)年9月全國平均每日受理詐騙案件470件、財損2億2392萬餘元，較去年同期分別下降22%與44%。雖然整體詐欺趨勢已有初步下降，但詐團手法不斷翻新，仍須高度警覺。另外，詐欺手法受理數前3名分別是，網路購物詐騙，占25.65%居首；其次是假投資詐騙，占12.54%；最後是假交友投資詐財詐騙，占7.36%。若以財損金額來看，假投資詐騙仍最嚴重，占比高達36.29%；其次是假交友投資詐騙，占22.06%；最後是假檢警詐騙，占13.01%。

S 80314459
長年關注反詐議題的知名演員王彩樺出席與警方攜手站上第一線，共同倡議全民識詐。圖：刑事局提供

刑事警察局今(13)日提醒，近期花蓮地區發生重大風災，社會各界愛心湧現，不少民眾主動捐贈物資、款項或擔任志工支援。然而，詐騙集團卻假借救災的名義，結合「假慈善機關(急難救助)詐騙」、「網路購物詐騙」等手法誘騙民眾。

刑事局指出，假慈善機關(急難救助)詐騙會在社群平台上，發文表示免費提供志工雨靴前往花蓮救災，但需自付58元運費，等受害人加入LINE帳號聯繫並完成匯款後，再以「製作感謝名冊」為由，要求其提供完整銀行卡號進行「實名認證」，以騙取人頭帳戶；網路購物詐騙則會謊稱有償提供運彩分析報告，並將所得全數捐贈花蓮災區，引誘民眾匯款交易做公益，實則詐取災難財。

刑事局指出，這類「假熱情、假善心」詐騙，與過往以高獲利為誘因的詐術不同，而是訴諸公益、關懷與回饋，利用社會共感與人際信任瓦解戒心。警方提醒，真正的公益行為，不會要求填寫完整銀行帳戶、銀行卡號或信用卡號，民眾如欲參與捐款、捐物或救災行動，務必循官方途徑辦理，例如衛福部設立的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」帳號以及花蓮縣政府馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」；並「使用正確管道」，如四大超商機台或LINE Pay「愛心捐款」專區等平台操作，切勿點擊不明連結或輕信陌生訊息。

此次記者會特別邀請長年關注反詐議題的知名演員王彩樺出席，與警方攜手站上第一線，共同倡議全民識詐。她以輕鬆易懂的語言與生動案例現場說明，提醒民眾「不貪小便宜、不輕信來訊、多查證來源」，尤其在面對高報酬、需私下聯繫或轉帳操作等情境時，更應保持冷靜、停看聽。王彩樺也表示，每一位民眾都能成為反詐的「守門人」，主動分享防詐新知，尤其應多與長輩溝通提醒，是守護親友安全、降低受騙風險最直接的方式。她鼓勵大家將防詐意識融入日常生活，從自身做起，讓警覺與識詐成為全民習慣。

刑事局也提醒，政府普發現金1萬元措施即將上路，政府不會以簡訊或電子郵件通知領取、登入，也不會要求前往ATM或網路銀行進行轉帳操作。民眾應牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」四不原則，一切以官方資訊為準。警方將持續透過「165打詐儀錶板」網站揭露詐騙話術與最新案例，攜手全民強化識詐免疫力，讓詐團無所遁形，守住社會信任的最後防線。

