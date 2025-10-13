聽新聞
現金塞麻袋放停車場 63歲車手遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

林男涉將詐騙贓款卅二萬餘元放在停車場準備上繳，被巡邏員警當場撞見。記者黃子騰／翻攝
六十三歲林姓男子涉將一個麻袋放在新北市圓通路一處停車場車輛輪胎旁，被巡邏員警撞見，查出林涉洗錢通緝，打開麻袋裡面有卅二萬餘元現金。林男坦承擔任詐團車手，剛和被害人面交取款準備上繳，警方依詐欺、洗錢等罪移送，檢方立即發監執行。

警方調查，林男因洗錢罪被判刑四個月，今年四月應入監卻未報到，被新北地檢署發布通緝。九日晚間他前往中和區圓通路一處停車場，將一只麻袋放在一輛汽車後輪旁，正好中和警分局錦和派出所員警巡邏經過，見他行為怪異，上前盤查。

員警一查林是通緝犯，喝令他打開麻袋檢查，發現袋內有卅二萬八千元現金，手機及假工作證等，林男見狀坦承是車手，剛在附近巷弄和四十七歲郭姓被害人面交取款。警員趕往面交地點找到郭姓男子，郭才知上當，當場指認。

郭男是一名工程師，他表示九月間在臉書發現標榜高獲利投資廣告，他被吸引後加入投資群組，遭詐團話術洗腦，之前已匯了十萬元，對方又慫恿他繼續投資，他才會在九日晚間與對方相約面交卅二萬八千元，原以為可投資賺錢，沒想到是詐騙，幸好警方及時攔獲，未造成更多損失。

林男供稱是依詐團指示取款，不知聯絡方式，警方查扣手機分析對話紀錄，並調閱周遭監視器追查，詢後依詐欺、洗錢等罪移送，一併解送歸案，檢方確認身分後發監執行。

