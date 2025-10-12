快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

元大證券推出識別消息來源驗證平台 「識詐守門員」不用登入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年詐騙手法日益翻新，投資人面臨的不實消息與假冒態樣層出不窮，元大證券特別推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」，讓投資人無需登入就能即時確認消息來源的真偽，強化反詐防護網。

隨著數位化進程加速發展，投資人同時面臨不斷翻新的詐騙威脅，從偽造官方網站、冒名客服人員，到寄送高度擬真的釣魚郵件，甚至利用AI技術生成假新聞、假影音，元大證券深刻理解這些威脅對投資安全的衝擊，秉持「守護客戶資產、打造安全投資環境」的理念，正式於官網、投資先生APP同步推出「識別消息來源平台 – 識詐守門員」，協助投資人辨別消息來源真偽，強化防詐意識與自我保護能力。

操作便捷且極具實用性的識詐守門員，讓投資人「看得懂、用得快、查得準」，只要輸入「電子郵件寄件者、電話號碼、消息連結網址或社群 ID」任一資訊，系統就能即時比對並告知是否來自於元大證券官方管道，投資人透過一站式驗證機制即可得到明確的判斷結果，降低因一時大意而受騙的風險，這不僅是一個工具，更是元大證券在資訊安全與客戶服務上的重大承諾。

元大證券同時提醒投資人，詐騙集團慣用「真假參半」手法降低投資人戒心，例如：釣魚郵件寄件人名稱看似官方，內文卻夾帶惡意連結，或可能透過偽冒的社群帳號及活動廣告誘導投資人，這些詐騙往往伴隨急迫性用語，如「立即轉帳」、「限時投資」等，意圖使投資人在短時間內做出決定；對此，投資人應隨時保持高度警覺，凡是涉及金錢、帳戶或須點選連結等訊息，均先透過識詐守門員或官方客服專線確認是否為官方來源，只有多一分查驗，才能少一分風險。

除了全新推出的識詐守門員，元大證券也持續透過多元管道推動防詐教育，未來將結合AI打詐模型，透過大數據與人工智慧技術，即時分析可疑模式，從「協助識別」升級為「主動阻詐」，持續整合集團資安資源建立防護網，從客戶教育、技術防禦到即時應變，逐步構築更全面的防詐體系。

元大證券持續推動防詐教育，投資人面臨不斷翻新的詐騙威脅，應隨時保持高度警覺。元大證券／提供
元大證券持續推動防詐教育，投資人面臨不斷翻新的詐騙威脅，應隨時保持高度警覺。元大證券／提供

元大 詐騙集團

延伸閱讀

防詐先教育！楊梅警走入外籍移工職場宣導識詐與交通安全

澎湖「望警盃立槳」橫渡 在海上宣導反毒防詐

普發現金宣傳費破千萬 莊翠雲：加強防詐

號召全民防詐！內政部推檢舉獎勵制度 最高領1千萬獎金

相關新聞

桃園76歲婦夥同男子冒充書記官 詐騙逾3千萬房產代標金遭起訴

桃園市76歲馮姓老婦與64歲潘姓男子，涉嫌共同冒用公務員名義，以代標法拍屋為由，一人遊說、一人假扮書記官，向被害人巫姓女...

災民都要騙！七股、學甲受災戶急修房屋遭詐4戶報案 警逮1人

颱風造成台南沿海地區多處民宅屋頂、圍牆及鐵皮建物受損，缺工缺料民眾修繕困難，不肖業者趁機以「快速修繕」、「災後優惠施工」...

詐騙害「千萬結婚基金」沒了…準媳婦跑了兒氣到中風 車手遭重判

詐騙集團害全家人生變調！新竹李姓婦人聽信詐騙集團設局，遭騙走1342萬元，導致兒子買房與結婚基金都沒了，事後未來媳婦跑了...

冒名LINE Pay詐騙現蹤！官方提醒：點連結恐洩個資

近年詐騙手法不斷翻新，從假投資、網購到簡訊釣魚，幾乎無孔不入。LINE官方近日提醒，有詐騙集團假冒「LINE Pay」名義寄送電子郵件，以「重複扣款」或「付款異常」為由誘導用戶點擊連結，企圖竊取帳號密碼與金融資料。

女代書以命抵債 女兒悲痛發訊盼揭詐騙真相：陪我完成媽最後心願

高雄孫姓女代書墜樓身亡，生前報案遭鳳山紫靈宮女主持人聯手房產代銷業者「騙錢」，引起社會關注。警方昨天通知主持人等人到案後...

他連媽的提款卡也拿來用 擄鴿勒贖集團車手差點害母一起吃牢飯

廖姓男子今年初加入擄鴿勒贖集團擔任車手，還將母親銀行帳戶及提款卡提供詐團使用，直至母親日前接到傳票被控涉詐欺、洗錢，他才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。