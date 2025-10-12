桃園76歲婦夥同男子冒充書記官 詐騙逾3千萬房產代標金遭起訴

桃園市76歲馮姓老婦與64歲潘姓男子，涉嫌共同冒用公務員名義，以代標法拍屋為由，一人遊說、一人假扮書記官，向被害人巫姓女子詐取高達新台幣3113萬2000元。桃園地檢署近日偵結，依涉犯刑法冒用公務員名義詐欺取財罪起訴2人。

起訴書指出，馮婦2013年3月間某日，於某診所遇到一名巫姓女子，向她誆稱自己與桃園地方法院承辦法拍屋的書記官熟識，可協助以最低價代為標購建物及同段地號土地。馮婦夥同潘男假扮桃園地院「陳建霆」書記官，試圖讓巫女相信謊言，並向巫女表示需先繳交押標金。

對此馮婦在同年5月初至隔年底，多次於桃園地院民事庭舊址及數間診所，指示巫女女兒交付現金新台幣3048萬1000元，以及由巫女親自交付現金65萬1000元，共計3113萬2000元；事後巫女發覺事有蹊蹺並報警處理，全案才東窗事發，由法務部調查局桃園市調查處移送偵辦。

經檢察官調查，認被告馮婦、潘男觸犯刑法冒用公務員名義詐欺取財罪，並請法院論以共同正犯。檢方並建請法院依規定宣告沒收馮婦所取得的未扣案犯罪所得3113萬2000元，如無法全部或一部沒收，則應追徵其價額。

至於其他案情，檢方指出，馮婦單獨或夥同潘男，以相同或類似手法在不同時間和地點，向同一被害人詐取多筆金額，這些交易金額從數十萬到數千萬不等，但因缺乏直接證據，如監視錄影、匯款紀錄或目擊證人等，被告也全盤否認，難以單憑巫女指述直接認定成立犯罪。