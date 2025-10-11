快訊

災民都要騙！七股、學甲受災戶急修房屋遭詐4戶報案 警逮1人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

颱風造成台南沿海地區多處民宅屋頂、圍牆及鐵皮建物受損，缺工缺料民眾修繕困難，不肖業者趁機以「快速修繕」、「災後優惠施工」等名義行騙，多人被騙其中4名受災戶報案。警方今宣布昨在關廟查獲35歲林姓嫌犯，又查出他是洗錢防制法通緝犯、連同詐欺罪嫌一併送檢方偵辦。

學甲警分局表示，該名男子長期以鐵皮搭建名義招攬生意，向被害人收取工程款後未依約履行施工甚至避不見面，多名民眾因房屋損壞急於修繕而受騙，北門派出所有3名被害人、學甲所1名，受騙金額3萬到40萬不等。

警方表示，正擴大清查有無其他被害人遭該嫌以相同手法行騙，並呼籲民眾遇有類似情形請儘速向當地警方求助。

學甲警分局長巫建德呼籲颱風、大雨過後為房屋修繕高峰期，詐騙集團及不肖業者常利用民眾急於修復屋損心態，以低價、限時優惠等手法行騙，呼籲民眾尋找修繕工程時，可用市政府所提供「丹娜絲颱風臺南市政府扶助措施」合法廠商清單媒合，或查找具有合法登記公司，施工應簽訂正式合約明確載明施工內容、付款條件與履約日期，且留意切勿未完工即支付大筆款項，以避免受騙。

台南七股、學甲多名受災戶急修房屋遭詐，4戶報案。圖／學甲分局提供
台南七股、學甲多名受災戶急修房屋遭詐，4戶報案。圖／學甲分局提供
台南七股、學甲多名受災戶急修房屋遭詐，4戶報案，員警到關廟逮捕林姓嫌疑人。圖／學甲分局提供
台南七股、學甲多名受災戶急修房屋遭詐，4戶報案，員警到關廟逮捕林姓嫌疑人。圖／學甲分局提供
台南七股、學甲多名受災戶急修房屋遭詐，4戶報案，員警到關廟逮捕林姓嫌疑人。圖／學甲分局提供
台南七股、學甲多名受災戶急修房屋遭詐，4戶報案，員警到關廟逮捕林姓嫌疑人。圖／學甲分局提供

丹娜絲颱風 洗錢 詐騙 災民

