婦2度欲匯款購買演唱會門票　警攔阻免成詐騙祭品

台中市60歲賴姓婦人到銀行匯款購買中國藝人王一博演唱會門票，因匯款帳戶非官方管道，票價又高於市場行情，遭行員與警方勸阻，未料婦人又至另家銀行欲匯款，再經勸說終於打消念頭。

台中市第三警分局今天發布新聞稿，警方接獲銀行通報，疑有民眾遭到詐騙。經了解，賴婦出示一張手抄便條，表示欲匯款人民幣5000元（約新台幣2萬1000元）購買中國藝人王一博的演唱會門票，不過因匯款帳戶並非官方售票管道，票價又遠高於市場行情，顯得極不合理，還被要求在匯款原因欄填寫family support，更加可疑。

警方查出，賴婦當日上午便曾在另家銀行遭行員及警方勸阻，未料她不死心，下午再度嘗試匯款。員警苦口婆心勸說，提醒她慎防「網路黃牛票」等詐騙手法，賴婦最終打消匯款念頭，但還是懊惱，感嘆錯過了一次親眼見偶像演出的機會。

警方表示，詐騙手法日新月異，詐團常以「偶像見面會」、「限量演唱會門票」或「黃牛票轉售」等名義誘使粉絲匯款詐財，也常見以長輩對金錢安全與陪伴需求為由博取信任行騙。